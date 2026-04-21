AFP: Trump afirmă că excavarea uraniului iranian va fi un proces "lung şi dificil"

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că procesul de excavare a stocului de uraniu al Iranului va fi "lung şi dificil", în contextul în care nu se ştie exact unde anume se află acest uraniu de la atacurile americane asupra siturilor nucleare iraniene din vara trecută, informează AFP.

Totuşi, vineri preşedintele american declarase că uraniul iranian va fi readus în Statele Unite "în curând", potrivit AFP.

"Operaţiunea Midnight Hammer a dus la anihilarea completă şi totală a siturilor de praf nuclear din Iran. De aceea, excavarea acestuia va fi un proces lung şi dificil", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social luni seară, relatează AFP.

Liderul american foloseşte termenul "praf nuclear" pentru a se referi atât la stocurile de uraniu îmbogăţit ale Iranului, cât şi, uneori, la materialul nuclear îngropat în timpul atacurilor americane asupra Iranului din iunie 2025, potrivit AFP.

Americanii, israelienii şi europenii i-au suspectat de mult timp pe iranieni că încearcă să obţină arma nucleară, lucru pe care Teheranul l-a negat întotdeauna, apărându-şi dreptul la îmbogăţire pentru uz civil, scrie AFP.

Programul nuclear iranian a fost grav afectat în urma războiului de 12 zile din iunie 2025 şi a intensei campanii de atacuri aeriene americano-israeliene din ultimele săptămâni, transmite AFP.

Donald Trump a afirmat joi că Iranul a fost de acord să predea uraniul îmbogăţit, una dintre cererile sale pentru un acord cu Teheranul, potrivit AFP.

"Îl vom căuta, îl vom aduce înapoi în Statele Unite în curând", a declarat el ulterior în faţa unei mulţimi de susţinători din Arizona, scrie AFP.

În schimb, Iran a negat că ar fi fost de acord cu acest transfer, relatează AFP.

"Uraniul îmbogăţit al Iranului nu va fi transferat nicăieri", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP.

Un armistiţiu între Iran şi Statele Unite a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai mult de o lună de război care a cuprins Orientul Mijlociu şi a zguduit economia globală. Acesta urmează să expire miercuri seara, a declarat Donald Trump pentru Bloomberg, pe fondul incertitudinii legate de o posibilă reluare a discuţiilor dintre Teheran şi Washington în Pakistan, transmite AFP.