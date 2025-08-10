AFP: Un important diplomat chinez, plasat în detenţie de autorităţile de la Beijing

Un diplomat chinez de rang înalt, considerat un posibil viitor ministru de externe, a fost reţinut de autorităţile de la Beijing pentru interogatoriu, relatează Wall Street Journal, citând surse apropiate situaţiei, potrivit AFP şi Reuters.

Liu Jianchao, şeful Departamentului Internaţional al Partidului Comunist - structura responsabilă cu relaţiile cu partidele politice din străinătate -, ar fi fost oprit la întoarcerea dintr-o călătorie oficială la sfârşitul lunii iulie. Motivele reţinerii nu au fost făcute publice.

Este prima reţinere la acest nivel din 2023, când fostul ministru de externe Qin Gang a fost demis în urma unor dezvăluiri privind o relaţie extraconjugală.

În vârstă de 61 de ani, Liu a ocupat posturi diplomatice în ambasadele din Indonezia şi Filipine, a fost purtător de cuvânt al Ministerului de Externe şi a condus mai multe agenţii implicate în campania anticorupţie a preşedintelui Xi Jinping. Considerat o figură emergentă a diplomaţiei chineze, Liu a avut, în iulie, o poziţie dură faţă de SUA, acuzându-l pe secretarul american al apărării că „instigă la confruntare” prin apelurile de consolidare militară împotriva Chinei.

Ultima sa apariţie publică datează din 29 iulie, în Algeria, în cadrul unui turneu care a inclus vizite în mai multe ţări africane şi în Singapore.