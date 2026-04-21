AFP: Washingtonul limitează schimbul de date despre Coreea de Nord cu Seulul

Statele Unite au restrâns parţial partajarea datelor satelitare despre Coreea de Nord cu autorităţile sud-coreene, după declaraţiile unui ministru de la Seul despre un sit nuclear gestionat de Phenian, relatează AFP.

Ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young, a declarat luna trecută în faţa Adunării Naţionale că Phenianul este suspectat că exploatează un sit de îmbogăţire a uraniului în regiunea Kusong, din nord-vestul ţării, notează AFP. El a descris această activitate drept o etapă crucială pentru fabricarea armelor nucleare.

Washingtonul l-a acuzat pe ministru că a divulgat fără autorizaţie informaţii sensibile provenite de la serviciile americane şi a limitat de atunci schimbul de date cu Seulul, potrivit Yonhap şi altor media sud-coreene citate de AFP.

Restricţiile se aplică „de la începutul lunii”, a declarat pentru Yonhap un responsabil militar sud-coreean sub protecţia anonimatului, potrivit AFP, care a precizat că acestea „nu afectează semnificativ pregătirea militară”.

„Colectarea şi partajarea de informaţii privind activităţile militare ale Coreei de Nord continuă normal între autorităţile sud-coreene şi americane, ca şi înainte”, a mai afirmat aceeaşi sursă, relatează AFP.

Ministerele sud-coreene ale unificării şi apărării, la fel ca Pentagonul, au refuzat orice comentariu oficial, notează AFP.

Criticat de opoziţie, Chung Dong-young a declarat luni că este „profund regretabil” că afirmaţiile sale au fost interpretate ca o scurgere de informaţii. El a insistat, potrivit AFP, că declaraţiile sale se bazează pe informaţii accesibile publicului.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung i-a luat apărarea ministrului său pe platforma X şi a afirmat că situl de la Kusong este un „fapt dovedit”, deja documentat în lucrări universitare şi articole de presă, relatează AFP.

Acest episod intervine în contextul în care directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a avertizat săptămâna trecută, la Seul, asupra unei „creşteri foarte îngrijorătoare” a capacităţilor nucleare ale Coreei de Nord, mai arată AFP.

Coreea de Nord este supusă unei serii de sancţiuni ONU din cauza programelor sale de înarmare şi a interzis accesul inspectorilor AIEA în 2009, aminteşte AFP.