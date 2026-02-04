Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AFRICOM anunţă că SUA au desfăşurat o ”mică echipă” de militari în Ngeria

S.B.
Internaţional / 4 februarie, 15:36

AFRICOM anunţă că SUA au desfăşurat o ”mică echipă” de militari în Ngeria

Statele Unite au desfăşurat o ”mică echipă” de militari în Nigeria, o ţară care se confruntă cu ameninţarea jihadistă, un lucru care a determinat Washingtonul să desfăşoare atacuri în decembrie, anunţă comandantul Comandamentului American pentru Africa (AFRICOM), generalul Dagvin R.M. Anderson, informează news.ro.

Cele două ţări au decis, de mai multe săptâmâni, să-şi consolideze cooperarea militară, în urma unor presiuni diplomatice exercitate de către Statele Unite asupra Abuja cu privire la violenţe comise de către jihadişti alte grupări armate.

Preşedintele Donald Trump a declarat că creştinii din Nigeria sunt ”persecutaţi” şi sunt victime ale unui ”genocid” comis de către ”terorişti”.

Abuja şi majoritatea experţilor dezmint ferm aceste afirmaţii şi subliniază că violenţe îi vizează atât pe creştini, cât şi pe musulmani în cea mai populată ţară din Africa.

Statele Unite şi Nigeria au decis o ”colaborare sporită” care a condus la ”participarea unei mici echipe americane cu competenţe unice în vederea consolidării eforturilor desfăşurate de Nigeria de mai mulţi ani”, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă virtuală, generalul Anderson .

Şeful AFRICOM nu a precizat însă natura activităţilor acestei ”echipe”.

AFRICOM declara AFP în ianuarie că armata americană îşi va creşte livrările de material şi împărtăşirea de informaţii clasificate cu Nigeria, în cadrul unei strategii de urmărire a jihadiştilor din gruparea Statul Islamic (SI).

În ziua de Crăciun, Statele Unite au desfăşurat atacuri vizând ţinte SI în statul Sokoto, în nord-vestul Nigeriei.

AFRICOM declara AFP că susţinerea americană se concentrează asupra acestei regiuni şi asupra nord-estului Nigeriei, unde o insurecţie jihadistă orchestrată de către Boko Haram şi de facţiunea sa disidentă Statul Islamic în Africa de Vest (ISWAP) fac ravagii din 2009.

Nigeria este împărţită între un nord cu populaţie majoritar musulmană şi un sud în principal creştin.

Milioane de oameni trăiesc paşnic în Nigeria, însă identitatea religioasă şi etnică rămâne un subiect sensibil în această ţară, marcată de violenţe interconfesionale.

