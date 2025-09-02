Agenţii de presă: Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina

Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina, anunţă marţi un deputat sud-coreean, Lee Seong-kweun, care citează serviciile sud-coreene de informaţii, în urma unei reuniuni cu acestea, relatează AFP.
În aprilie, serviciile de informaţii sud-coreene ”estimau numărul morţilor la cel puţin 600”, însă, pe baza unor evaluări actualizate, ele ”estimează acum acest număr la 2.000”, a declarat presei deputatul Lee Seong-kweun.
Deputatul sud-coreean a făcut aceste declaraţii în urma unei reuniuni de informare cu Serviciul de Informaţii Naţional sud-coreean (NIS).
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 02.09.2025, 09:27)
Sunt eroi. Au murit apărând un zeu mic gras si nemuritor.