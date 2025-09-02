Agenţii de presă: Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina

Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina, anunţă marţi un deputat sud-coreean, Lee Seong-kweun, care citează serviciile sud-coreene de informaţii, în urma unei reuniuni cu acestea, relatează AFP.

În aprilie, serviciile de informaţii sud-coreene ”estimau numărul morţilor la cel puţin 600”, însă, pe baza unor evaluări actualizate, ele ”estimează acum acest număr la 2.000”, a declarat presei deputatul Lee Seong-kweun.

Deputatul sud-coreean a făcut aceste declaraţii în urma unei reuniuni de informare cu Serviciul de Informaţii Naţional sud-coreean (NIS).