Agenţii de presă: SUA şi Iranul se ameninţă reciproc

Statele Unite şi Iran s-au ameninţat reciproc luni, cu două zile înainte de sfârşitul armistiţiului de două săptămâni, într-un context de incertitudini legate de o posibilă reluare a discuţiilor dintre cele două ţări în Pakistan, scrie agenţia AFP.

O sursă apropiată de acest dosar a confirmat pentru AFP că o delegaţie americană urmează să decoleze "în curând" spre Islamabad pentru noi discuţii cu Iran, fără a oferi însă o dată sau o oră mai precisă.

Nu au apărut alte informaţii despre această călătorie până la începutul serii la Washington, când se profilează sfârşitul armistiţiului intrat în vigoare pe 8 aprilie între cei doi adversari, după mai bine de o lună de război care a cuprins Orientul Mijlociu şi a zguduit economia globală, potrivit AFP.

Acest ultimatum expiră "miercuri seara, ora Washingtonului", a declarat preşedintele american Donald Trump pentru Bloomberg, considerând o prelungire a armistiţiului "foarte puţin probabilă", scrie AFP.

"Nu acceptăm să negociem sub ameninţare şi, în ultimele două săptămâni, ne-am pregătit să folosim noi atuuri pe teren", a afirmat pe X preşedintele Parlamentului Republicii Islamice, Mohammad Bagher Ghalibaf, conform AFP.

Iran nu are în "acest stadiu" niciun "proiect pentru următoarea rundă de negocieri şi nu s-a luat nicio decizie în această privinţă", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, punând la îndoială "seriozitatea" Statelor Unite, relatează AFP.

Dacă revendicările americane nu sunt îndeplinite înainte de expirarea armistiţiului, "multe bombe vor exploda", a avertizat Donald Trump, de data aceasta la postul PBS, după ce ameninţase anterior, în aprilie, că va anihila "o întreagă civilizaţie", potrivit AFP.

Donald Trump a reafirmat că intenţionează să menţină blocada asupra porturilor iraniene "atâta timp cât nu există un acord" cu Teheranul, afirmând că acest lucru costă Iran "500 de milioane de dolari pe zi, o cifră nesustenabilă pentru ei, nici măcar pe termen scurt", relatează AFP.