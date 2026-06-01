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Agentul neamţ şi băiatul cu ştiuca

Cătălin Avramescu
Ziarul BURSA #Editorial / 30 iunie

Cătălin Avramescu

S-a întâmplat ceva în ţara asta. Acum mai bine de zece ani, când Klaus Iohannis a fost propus pentru funcţia de Preşedinte, au existat câţiva extremişti şi dezechilibraţi care l-au atacat pentru că era "neamţ”. Îmi amintesc că a fost un individ, probabil dezechilibrat, care l-a făcut "nazist”. Klaus Iohannis era criticabil, fără îndoială, dar să o faci pe baza originii sale etnice este o infamie. Imensa majoritate a românilor ştia asta. Dovadă că a fost votat, de două ori, ca Preşedinte.

Acum însă, sentimentul public s-a schimbat. Am observat asta în momentul nominalizării lui Siegfried Mureşan ca premier din partea coaliţiei PNL-USR-UDMR. Internetul s-a umplut cu mizerii. Nu am să le reproduc aici. Pe schema: "Siegfried este agent al serviciilor secrete germane, este omul Ursulei de la Bruxelles, nu este român”.

Cauza aparentă este simplu de detectat. La începutul primului mandat al lui Klaus Iohannis nu existau în Parlament partide care să fie, oficial, extremiste. Îmi amintesc că fostul primar al Sibiului chiar se lăuda la un moment dat cu asta. Partidul România Mare, al lui Corneliu Vadim Tudor, nu reuşise să treacă pragul electoral. Celelalte partiduleţe extremiste aveau cu mult sub 1 la sută, fiecare.

Într-adevăr, ceva s-a schimbat. Milioane de români au început să fie atraşi de "soluţiile” fanteziste propuse de aceste grupuscule. Case la 35.000 de euro? Controlul preţurilor? Blocarea dobânzilor? Canal spre China? Cine şi-ar fi închipuit că este aşa de simplu?...

Mai grav este că de la pandemie încoace asistăm la proliferarea discursurilor despre o conspiraţie malefică împotriva României şi a românilor. Ai spune că toţi ne vor răul. Adevărul este că, adesea, nici noi nu ne vrem binele. Aşa că, pe undeva, într-o minte afectată de căldura verii, are o anumită logică să crezi că Uniunea Europeană ne-a tăiat pădurile şi ne-a injectat cu cipuri.

Era sarcina politicienilor, în primul rând, să lumineze poporul. Din păcate, ei au făcut exact pe dos. Au folosit poziţia lor publică pentru a spori numărul de aberaţii pe metrul pătrat.

Principalul vinovat, trebuie spus şi repetat, este actualul Preşedinte. Când eşti ales de o majoritate absolută a românilor ai o legitimitate pe care nu o are un deputat de Satu Mare sau de Babadag. Însă, Nicuşor Dan a folosit funcţia prezidenţială pentru a face extremismul nu doar acceptabil, ci chiar parte a majorităţii parlamentare. Reacţia lui atunci când baronul roşu Veştea s-a dus să cerşească voturi de la AUR spune tot. Nicuşor Dan s-a spălat pe mâini şi a fugit de întrebările presei. Era limpede că spera ca Veştea să reuşească să îi aducă pe neo-legionari în majoritatea parlamentară. În fond, o aduse pe propagandista lui Putin la Bucureşti, aşa că fandaxia era pe jumătate gata...

Niciodată Nicuşor Dan, în mai mult de un an de când este preşedinte, nu a ieşit să denunţe extremismul. Dimpotrivă. A blocat dincolo de orice limite acceptabile adoptarea unei legi care să mai pedepsească, pe ici şi pe colo, cele mai groteşti manifestări ale extremismului. Acum culegem roadele.

Problema lui Nicuşor Dan este una comună. Lipsa standardelor. Iată cele două nominalizări pentru poziţia de premier. Pe de-o parte, îl avem pe Siegfried Mureşan. Cu o carieră în Parlamentul European. Un om articulat şi educat. Pe de altă parte, din partea PSD, este Sorin Grindeanu. Un individ pe care chiar PSD l-a demis printr-o moţiune de cenzură. Băiatul cu ştiuca al lui Liviu Dragnea.

În mod normal, nimeni nu ar ezita o secundă între cei doi. Cum să îl pui premier pe cel care a scos un milion de români, indignaţi, în stradă, după ce Guvernul pe care îl conducea a adoptat infama OUG 13?

Nicuşor Dan însă, a început să ţipe, în şedinţă, la delegaţia PNL. Pentru că a îndrăznit să aducă un contracandidat împotriva turistului de la Nordis. Asta, mă tem, nu este doar o greşeală. Este ceva mult mai grav decât atât. Este o trădare a scopului fundamental pentru care a fost ales.

Nicuşor Dan pretinde că el este un fel de "mediator” între partide. Îi aduc aminte că este şi "garantul” respectării principiilor democratice. Iar o democraţie sănătoasă presupune că cei mai buni, mai competenţi, sunt aleşi sau numiţi. Putem uneori să fim în dezacord unii cu alţii cu privire la cine este "cel mai bun” pentru o poziţie dată. Dar acum cine se îndoieşte care este răspunsul corect? Ce ştie Grindeanu să facă? Ce meserie are? Cam aşa spuneam şi eu...

Însă retorica lui Nicuşor Dan aduce aminte de atacurile sub centură pe care le-am amintit. Lui nu îi place Siegfried Mureşan tocmai pentru că acesta este sprijinit de la Bruxelles. Nicuşor Dan nu vrea guvern "pro-european”, ci "pro-occidental”. Cu alte cuvinte, un fel de MAGA de Dâmboviţa.

Acesta este un proiect politic lunatic. După alegerile din noiembrie, din Statele Unite, MAGA va deveni o amintire urâtă. Mai aproape de noi, Viktor Orban a fost măturat de alegători. Nici Robert Fico, din Slovacia, nu stă bine în sondaje. A rămas Nicuşor Dan ultimul MAGA-iot din Europa. Nu este în regulă.

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