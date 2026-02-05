Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Albania ridică interdicţia impusă anterior asupra TikTok

O.S.
Internaţional / 5 februarie, 20:19

Albania a ridicat joi interdicţia asupra TikTok, impusă în urmă cu 11 luni, după ce platforma s-a angajat să implementeze „noi mecanisme de securitate”, conform News.ro. Accesul fusese blocat în martie 2025, după moartea unui adolescent, ucis de un coleg în timpul unei altercaţii declanşate pe reţeaua socială, potrivit sursei.

Decretul din 6 martie 2025, care prevedea „măsuri temporare pentru a preveni efectele negative ale TikTok”, a fost abrogat prin decizia guvernului socialist condus de Edi Rama, adoptată pe 3 februarie şi anunţată joi, relatează aceeaşi sursă.

"Ridicarea interdicţiei survine după o reevaluare instituţională şi luarea în considerare, de către platformă, a preocupărilor guvernului”, transmite agenţia guvernamentală responsabilă cu presa şi mediul informaţional. Decizia din martie 2025 de a bloca temporar TikTok a permis implementarea unui „nou mecanism de securitate”, „filtre de protecţie” şi „control al conţinutului”, precizează agenţia, subliniind că „autorităţile albaneze colaborează strâns cu reprezentanţii TikTok”, potrivit News.ro.

În practică, platforma a putut fi accesată în continuare prin servicii VPN care ocolesc restricţiile locale, a relatat News.ro. Totuşi, interdicţia a provocat o dezbatere intensă în Albania. Asociaţia Jurnaliştilor Albanezi şi Reţeaua Regională de Jurnalism de Investigaţie (BIRN) au sesizat Curtea Constituţională, care a analizat cazul joi, la câteva ore după ce guvernul a anunţat ridicarea restricţie, informează sursa. Decizia Curţii urmează să fie comunicată pe 23 februarie, a menţionat sursa. Reclamanţii susţin că suspendarea reţelei sociale încalcă libertatea de exprimare şi Constituţia, conform News.ro.

Deşi guvernul a informat marţi Curtea despre decizia sa, ONG-urile şi organizaţiile de jurnalişti cer totuşi o hotărâre judecătorească clară, potrivit sursei.

"Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe pentru ca guvernul să nu mai poată închide arbitrar platforme în viitor, fie prin lege, fie prin decizii ale Consiliului de Miniştri”, a declarat Blerjana Bino, directoarea centrului „Science and Innovation for Development (SCiDEV)”, un think-tank cu sediul la Tirana, subliniază sursa.

Măsura, luată „fără dovezi concrete care să lege direct platforma de moartea adolescentului”, a fost „problematică încă de la început”, a adăugat Bino, subliniind că a contribuit la „limitarea comunicării democratice, mai ales în timpul campaniei pentru alegerile legislative din mai 2025”, câştigate de Partidul Socialist condus de Edi Rama, conform sursei.

Potrivit lui Aleksandër Cipa, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor, suspendarea TikTok „a avut un impact limitat asupra violenţei digitale în şcoli”, relatează sursa.

"Problema nu este doar TikTok. Nici alte reţele sociale, precum Facebook sau Instagram, nu au filtre sau mecanisme eficiente pentru protecţia minorilor”, a atras atenţia Cipa, cerând adoptarea unei legislaţii care să reglementeze toate platformele sociale, potrivit News.ro.

În ultimii ani, numeroase studii au arătat efectele negative ale reţelelor sociale asupra tinerilor, după cum arată News.ro. Mai multe state, preocupate de impactul asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, au luat măsuri în acest sens: în Australia, din decembrie, persoanele sub 16 ani nu mai au acces la principalele platforme sociale (Facebook, TikTok, Instagram etc.) şi la site-uri comunitare precum YouTube şi Reddit, menţionează sursa. Franţa plănuieşte restricţii similare pentru cei sub 15 ani, iar premierul britanic Keir Starmer a declarat în ianuarie că guvernul „nu exclude nicio opţiune”, inclusiv blocarea accesului pentru persoanele sub 16 ani, conform News.ro.

