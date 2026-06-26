Alexandru Nazare: ”Listarea la bursă trebuie să devină o opţiune reală pentru mai multe companii româneşti”

• Firmele care se listează vor putea beneficia, pe lângă deductibilitatea obişnuită, de o deducere suplimentară de 50% pentru costurile aferente listării, conform ministrului interimar

• ”Nu putem construi o economie competitivă dacă firmele depind doar de credit bancar, granturi sau bani publici; avem nevoie de capital privat”, spune Nazare

Listarea la bursă trebuie să devină o opţiune reală pentru mai multe companii româneşti, a scris astăzi, pe o reţea de socializare, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

”Aşa cum am subliniat în numeroase rânduri, România nu poate ieşi din dezechilibre doar prin disciplină bugetară - managementul responsabil al finanţelor publice trebuie dublat de măsuri care să pună economia în mişcare: investiţii, capital privat, finanţare modernă.

Prin pachetul de relansare economică am început să construim exact această direcţie. Avem deja norme aprobate pentru două mecanisme de finanţare: unul dedicat industriilor productive şi unul dedicat sectorului tehnologic şi inovaţiei.

Acum facem un nou pas important pentru piaţa de capital. Cheltuielile pe care o companie le face pentru listarea la bursă sunt deductibile fiscal potrivit regulilor generale. Prin acest ordin, clarificăm cheltuielile eligibile şi aplicarea stimulentului fiscal prevăzut de Codul fiscal, astfel încât firmele care se listează să poată beneficia, pe lângă deductibilitatea obişnuită, de o deducere suplimentară de 50% pentru aceste costuri.

În concret, orice companie care vrea să intre pe bursă are anumite costuri asociate procesului. Are nevoie de consultanţă, servicii juridice, evaluare, audit, intermediere, comunicare cu investitorii, promovarea ofertei, taxe de admitere şi menţinere la tranzacţionare, servicii ale depozitarului central şi adaptarea unor procese interne.

Prin această măsură, statul recunoaşte că listarea la bursă nu este doar o decizie privată a unei companii. Este un pas care ajută economia - aduce transparenţă, guvernanţă mai bună, acces la investitori şi capital pentru dezvoltare - iar statul susţine astfel accesul pe bursă al companiilor.

De ce contează? Pentru că România are nevoie de mai multe companii finanţate prin piaţa de capital”, a scrie Alexandru Nazare.

Conform ministrului interimar, în regiune, Varşovia este astăzi un reper pentru Europa Centrală şi de Est, cu o piaţă de capital care atrage companii, investitori şi lichiditate. ”Polonia are o capitalizare bursieră raportată la PIB semnificativ peste nivelul României, la fel Ungaria şi Croaţia”, a scris Nazare.

Domnia sa a adăugat: ”România a făcut paşi înainte în ultimii ani. Bursa de Valori Bucureşti a continuat să crească, avem companii solide listate, interes mai mare pentru titlurile de stat şi o bază de investitori în extindere. Dar suntem încă sub potenţial.

Asta trebuie să schimbăm.

Nu putem construi o economie competitivă dacă firmele depind doar de credit bancar, granturi sau bani publici. Avem nevoie de capital privat, de investitori locali şi internaţionali, de companii româneşti care se dezvoltă transparent şi de o piaţă de capital mai puternică.

Listarea la bursă înseamnă mai mult decât o tranzacţie financiară. Înseamnă acces la bani pentru extindere, profesionalizarea guvernanţei, vizibilitate, disciplină şi încredere. Iar o economie care vrea să treacă de la consum la producţie, de la vulnerabilitate la competitivitate, are nevoie de astfel de instrumente.

Aceasta este logica pachetului de relansare: mecanisme care ajută în mod real firmele să investească, să atragă capital şi să crească.

România are nevoie de o piaţă de capital mai puternică. Iar statul trebuie să continue să vină cu soluţii care încurajează companiile să facă acest pas”, a scris Alexandru Nazare pe o reţea de socializare.