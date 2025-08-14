Aliaţi ai SUA renunţă sau amână achiziţii militare în urma taxelor vamale impuse de Trump

O serie de aliaţi ai Statelor Unite au început să îşi revizuiască planurile de achiziţii de echipamente militare americane, ca răspuns la taxele vamale ridicate impuse de administraţia Trump, scrie Politico, care afirmă cele ce urmează. Spania a renunţat la contractul de miliarde de dolari pentru avioanele F-35, Elveţia ia în calcul abandonarea propriului acord, iar India a suspendat negocierile pentru vehicule şi rachete americane.

În cazul Spaniei, decizia favorizează investiţiile în proiecte europene precum Eurofighter Typhoon şi Future Combat Air System, invocându-se necesitatea suveranităţii industriale şi a unor parteneriate mai fiabile. În Elveţia, noile taxe vamale de 39% au reaprins dezbaterea politică în jurul achiziţiei celor 36 de avioane F-35, în valoare de aproximativ 6 miliarde de dolari, o decizie finală fiind aşteptată în noiembrie.

India, afectată de dublarea tarifelor la 50% pentru exporturile proprii, ar fi amânat achiziţii de miliarde de dolari, inclusiv vehicule Stryker şi rachete antitanc Javelin, pe fondul relaţiilor tot mai strânse cu Rusia, conform sursei citate.

Industria americană de apărare se teme că aceste represalii ar putea creşte costurile programelor, ar reduce comenzile şi ar eroda poziţia SUA ca principal furnizor mondial de echipamente militare.