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Alphabet, Microsoft, Apple - cele mai profitabile companii din lume

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 2 iulie

Alphabet, Microsoft, Apple - cele mai profitabile companii din lume

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Alphabet, deţinătorul Google, a generat un profit de 160 miliarde dolari în ultimele 12 luni, plasându-se pe locul întâi mondial Companiile de tehnologie ocupă şase din primele zece locuri Saudi Aramco este compania non-tech cu cel mai mare profit anual, de 99 miliarde dolari

Cele mai mari companii din lume au generat profituri uimitoare în ultimul an, cele din domeniul tehnologiei consolidându-şi avansul faţă de celelalte sectoare.

Visualcapitalist.com prezintă, folosind cel mai recent top Forbes Global 2000 şi rezultatele financiare pe 12 luni ale societăţilor (până la finele lunii mai), clasamentul celor mai profitabile 30 de companii din lume, în 2026.

Deşi tehnologia domină fruntea clasamentului, companiile din domeniul financiar, al energiei, al comerţului cu amănuntul, sănătăţii şi automobilelor ocupă, de asemenea, locuri importante, evidenţiind unde se concentrează cele mai mari câştiguri corporative din lume.

Tehnologia, foarte profitabilă în 2026

Alphabet, gigantul care deţine Google, conduce cu o marjă considerabilă (160,2 miliarde de dolari) şi este urmat de Microsoft (125,2 miliarde de dolari), Apple (122,6 miliarde de dolari) şi NVIDIA (120 miliarde de dolari).

Meta Platforms, compania-mamă a Facebook şi a altor platforme, a înregistrat un profit estimat de 71 de miliarde de dolari, fiind urmată de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cu 62 de miliarde de dolari.

Cheltuielile pentru infrastructura de inteligenţă artificială, cloud computing-ul, cererea de semiconductori şi publicitatea digitală au contribuit la propulsarea multor companii de tehnologie către profituri record. Aceste afaceri tind, de asemenea, să genereze marje mari odată ce platformele lor ating scara globală, făcând ca profiturile să crească mai rapid decât veniturile, notează sursa citată.

Majoritatea celor mai mari companii de tehnologie au făcut, de asemenea, investiţii substanţiale în inteligenţă artificială şi IT, în ultimii ani. Boom-ul inteligenţei artificiale a adus beneficii unor companii din întregul lanţ de aprovizionare cu tehnologie, de la designeri de cipuri precum NVIDIA la producători precum Samsung şi TSMC, dar şi furnizori de cloud, inclusiv Alphabet, Microsoft şi Amazon.

Companii financiare în Top 10

După tehnologie, sectorul care găzduieşte cele mai profitabile companii în 2026 este cel financiar, condus de Berkshire Hathaway (locul 7, cu 72,5 miliarde de dolari) şi JPMorgan Chase (locul 10, cu aproape 59 de miliarde de dolari).

Iniţial producător de textile, Berkshire Hathaway a devenit un conglomerat multinaţional cu poziţii mari şi filiale în industria prelucrătoare, infrastructură, comerţ cu amănuntul, asigurări şi alte sectoare.

JPMorgan rămâne cea mai mare bancă din lume după capitalizarea de piaţă, precum şi cea mai mare bancă din SUA după activele totale. Mai mulţi dintre principalii săi concurenţi s-au clasat, de asemenea, în top 30, inclusiv Bank of America (32 de miliarde de dolari), Wells Fargo (22 de miliarde de dolari) şi ICBC din China (51 de miliarde de dolari).

Lideri în energie şi retail

Companiile de tehnologie şi financiare domină clasamentul, reprezentând peste două treimi din cele mai profitabile 30 de firme din lume. În afara acestor sectoare, doar o mână de companii din domeniul energiei, comerţului cu amănuntul, farmaceutice şi auto intră în top.

Gigantul petrolier Saudi Aramco a obţinut un profit mai mare (99 de miliarde de dolari) decât orice altă companie de energie de la nivel mondial, devansând ExxonMobil (25 de miliarde de dolari) şi PetroChina (22 de miliarde de dolari). Saudi Aramco se poziţionează pe locul 5 la nivel mondial în privinţa profitabilităţii.

În acelaşi timp, gigantul de retail Amazon (91 de miliarde de dolari), care a devenit recent cea mai mare companie din lume după venituri, l-a depăşit pe principalul său concurent, Walmart (22 de miliarde de dolari). Profiturile Amazon au crescut rapid din 2023, în parte datorită extinderii afacerilor sale cu marjă de profit mai mare, inclusiv abonamentele digitale şi AWS, precum şi publicitatea.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.07.2026, 00:28)

    F.bine!La mai multe de genul sau aproape!

    Romanii nu mai sunt doar "IoBagi fugind pe camp" 

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