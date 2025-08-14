Alumil raportează afaceri de 56 milioane lei în primul semestru şi lansează produse inovatoare

Alumil Rom Industry SA, liderul pieţei sistemelor arhitecturale din aluminiu, a încheiat primul semestru din 2025 cu o cifră de afaceri de 56 milioane de lei, în scădere cu 0,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, şi un profit net de 2,34 milioane de lei, potrivit datelor companiei.

Directorul general Marius Ioniţă a declarat că scăderea uşoară a afacerilor şi a profitului s-a produs pe fondul schimbărilor de piaţă şi al modificărilor din structura costurilor, compania răspunzând prin optimizarea proceselor şi investiţii în proiecte strategice pe termen lung. Printre acestea se numără digitalizarea - cu lansarea platformei Alumil Build şi extinderea ecosistemului MyWindows şi MyAlumil - precum şi inovaţii de produs.

În 2025, Alumil a introdus tehnologia SlideAir, bazată pe levitaţie magnetică, şi sistemul batant SMARTIA S61 cu barieră termică. Compania continuă şi strategia de sustenabilitate, utilizând 74% aluminiu reciclat în producţie, lansând produsul LOOP 80 realizat din 80% aluminiu reciclat şi obţinând certificări internaţionale „OK Recycled” şi C2C.