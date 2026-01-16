Amazon a cerut unui judecător să respingă planul de finanţare în procedura de faliment a Saks Global

Amazon a cerut unui judecător federal să respingă planul de finanţare în procedura de faliment a Saks Global, susţinând în documente depuse la instanţă că retailerul de lux ”a ars sute de milioane de dolari în mai puţin de un an” şi nu şi-a respectat angajamentele asumate în acordul dintre cele două companii, informează news.ro.

Reacţia Amazon vine la câteva ore după ce Saks Global a solicitat protecţia legii falimentului din SUA, în baza Capitolului 11. Într-un document depus miercuri, avocaţii Amazon au afirmat că investiţia de 475 de milioane de dolari realizată în cadrul achiziţiei Neiman Marcus este ”în mod prezumtiv lipsită de valoare”.

Amazon a investit această sumă în decembrie 2024, când Saks a cumpărat Neiman Marcus într-o tranzacţie de 2,7 miliarde de dolari, pe baza unui parteneriat strategic care prevedea vânzarea produselor Saks pe platforma Amazon şi furnizarea de expertiză tehnologică şi logistică de către gigantul american.

”Saks a depăşit constant bugetele, a consumat sute de milioane de dolari în mai puţin de un an şi a acumulat alte sute de milioane de dolari în facturi neplătite către partenerii săi din retail”, se arată în documentele depuse de Amazon.

Ca parte a acordului, Saks a lansat vitrina online ”Saks at Amazon”, dedicată modei şi produselor de lux, şi s-a angajat să plătească comisioane de recomandare pentru produsele vândute pe platformă, garantând plăţi totale de cel puţin 900 de milioane de dolari către Amazon pe o perioadă de opt ani.

În opoziţia sa faţă de planul de finanţare, Amazon susţine că structura propusă dăunează atât companiei, cât şi altor creditori, întrucât încarcă anumite entităţi din grupul Saks cu datorii noi şi coboară Amazon mai jos în ordinea de rambursare, reducând sumele pe care le-ar putea recupera în cadrul procedurii.

Amazon a avertizat că speră ca Saks să remedieze problemele semnalate, dar, în caz contrar, ar putea solicita ”remedii mai drastice”, inclusiv numirea unui examinator sau a unui administrator judiciar.

În cadrul unei audieri desfăşurate miercuri la Tribunalul Falimentului din Houston, judecătorul Alfredo Perez a permis Saks Global să înceapă utilizarea celor 1,75 miliarde de dolari în finanţare de tip debtor-in-possession, după ce compania a susţinut că, fără aceste fonduri, s-ar confrunta cu o lichidare imediată. Instanţa nu a luat încă o decizie privind cererea formulată de Amazon.

Achiziţia Neiman Marcus a atras şi alţi investitori din sectorul tehnologic, inclusiv Salesforce, care a devenit acţionar minoritar în Saks, însă cu o participaţie mai mică decât Amazon. Nu este clar dacă Salesforce intenţionează să conteste planul de reorganizare.

Amazon a refuzat să comenteze dincolo de cele menţionate în documentele depuse la instanţă, iar Saks Global nu a răspuns imediat solicitărilor de presă.