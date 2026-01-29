Amazon concediază aproximativ 16.000 de angajaţi corporativi

Amazon a anunţat miercuri că va elimina aproximativ 16.000 de posturi corporative, marcând al doilea val major de concedieri după cele 14.000 de tăieri operate în octombrie anul trecut, potrivit CNBC.

Decizia face parte dintr-un efort continuu de „consolidare a organizaţiei prin reducerea nivelurilor ierarhice, creşterea responsabilităţii şi eliminarea birocraţiei”, a precizat compania într-o postare pe blog, conform sursei.

Măsurile coincid cu planurile Amazon de investiţii masive în inteligenţă artificială şi în infrastructura necesară acesteia, relatează CNBC.

Compania avertizase încă din toamnă că reducerile de personal vor continua în 2026, pe măsură ce vor fi identificate „zone suplimentare unde pot fi eliminate niveluri inutile”, mai arată sursa citată.

Beth Galetti, vicepreşedinte senior pentru experienţa angajaţilor şi tehnologie, nu a exclus posibilitatea unor concedieri viitoare, dar a subliniat că scopul nu este stabilirea unui „ritm nou” de tăieri la câteva luni, potrivit CNBC.

„Nu acesta este planul”, a declarat Galetti, adăugând că fiecare echipă îşi va evalua constant agilitatea, responsabilitatea şi capacitatea de a inova, conform sursei.

Marţi, o parte dintre angajaţii diviziei cloud a primit din greşeală un email care făcea referire la „schimbări organizaţionale”, alimentând speculaţiile interne privind noi concedieri, relatează CNBC.

La finalul celui de-al treilea trimestru, Amazon avea 1,58 milioane de angajaţi la nivel global, majoritatea lucrând în depozite şi logistică, potrivit sursei.

Cele aproximativ 30.000 de locuri de muncă eliminate din octombrie până în prezent reprezintă circa 10% din forţa corporativă şi tehnologică a companiei, estimată la aproximativ 350.000 de persoane, notează CNBC.

Amazon se află într-un amplu proces de reducere a costurilor, după ce între 2022 şi 2023 a concediat peste 27.000 de angajaţi, iar în 2024 a realizat tăieri mai mici în mai multe divizii, conform sursei.

CEO-ul Andy Jassy încearcă să transforme Amazon într-o organizaţie mai suplă, descrisă drept „cel mai mare startup din lume”, după expansiunea accelerată din perioada pandemiei, relatează CNBC.

Potrivit sursei, Jassy a vizat reducerea straturilor manageriale şi a creat o adresă internă prin care angajaţii pot raporta birocraţia inutilă.

Concedierile fac parte din strategia companiei de a redirecţiona cât mai multe resurse către inteligenţa artificială şi dezvoltarea accelerată a centrelor de date, mai arată CNBC.

La începutul săptămânii, Amazon a închis lanţurile de magazine Fresh şi Go, după ani de testare fără a atinge o profitabilitate clară, potrivit sursei.

Amazon estimează cheltuieli de capital de aproximativ 125 de miliarde de dolari în 2026, cel mai ridicat nivel prognozat în rândul giganţilor tehnologici, relatează CNBC.

Andy Jassy a declarat anterior că eficienţa adusă de inteligenţa artificială va reduce în timp necesarul de personal pentru multe funcţii tradiţionale, dar va crea, simultan, cerere pentru roluri noi, conform sursei.