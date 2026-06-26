Analiză FTM: Continuarea conflictului din Orientul Mijlociu, factor declanşator al unei crize alimentare globale

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Efectele războiului dintre Statele Unite, Israel şi Iran asupra securităţii alimentare mondiale ar putea fi mult mai grave decât estimează în prezent Organizaţia Naţiunilor Unite, arată o analiză publicată ieri de site-ul european de investigaţii Follow the Money (FTM). Sursa citată arată că, deşi Programul Alimentar Mondial (WFP) avertizează că încă 45 de milioane de oameni ar putea ajunge în situaţie de foamete acută din cauza blocării Strâmtorii Hormuz, analiza metodologiei utilizate de agenţia ONU, coroborată cu opiniile unor experţi în sisteme alimentare, indică faptul că numărul real al persoanelor afectate ar putea fi de două sau chiar de patru ori mai mare.

La scurt timp după izbucnirea războiului cu Iranul, în februarie, Organizaţia Naţiunilor Unite a lansat un avertisment sever privind consecinţele economice şi alimentare ale conflictului.

„Dacă conflictul din Orientul Mijlociu continuă până în iunie, încă 45 de milioane de oameni ar putea fi împinşi în foamete acută din cauza creşterii preţurilor”, a avertizat, la jumătatea lunii martie, Carl Skau, director executiv interimar al Programului Alimentar Mondial. Oficialul ONU declara, la aproximativ două săptămâni după începerea atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului: „Acest lucru ar împinge nivelul foametei globale la cote fără precedent şi aceasta este o perspectivă teribilă, teribilă”.

Conflictul a determinat închiderea Strâmtorii Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic ale planetei, prin care circulă aproximativ 20% din comerţul mondial cu petrol. În Europa, consecinţele s-au tradus deja prin scumpirea carburanţilor şi majorarea facturilor la energie. În schimb, în cele mai vulnerabile regiuni ale lumii, impactul este mult mai grav, existând riscul declanşării unei crize alimentare de proporţii.

Potrivit Programului Alimentar Mondial, anul trecut aproximativ 318 milioane de persoane se confruntau deja cu niveluri critice de foamete. În urma războiului cu Iranul şi a blocării Strâmtorii Hormuz, organizaţia estimează că numărul acestora ar putea ajunge în acest an la 363 de milioane. Dacă această prognoză se confirmă, omenirea va înregistra cel mai ridicat nivel al foametei globale din acest secol, depăşind inclusiv situaţia creată după izbucnirea războiului din Ucraina.

Totuşi, analiza realizată de Follow the Money sugerează că această estimare este una conservatoare. Bart de Steenhuijsen Piters, cercetător în domeniul sistemelor alimentare la Wageningen Social & Economic Research din Olanda, consideră că impactul ar putea fi incomparabil mai mare. „Ar putea foarte bine să fie mai mult cu 100 de milioane sau 200 de milioane de oameni”, a afirmat specialistul pentru sursa citată.

Chiar dacă, săptămâna trecută, Statele Unite şi Iranul au semnat un acord pentru încetarea războiului şi redeschiderea Strâmtorii Hormuz, experţii intervievaţi de FTM avertizează că acest pas vine prea târziu pentru a evita o deteriorare accentuată a securităţii alimentare la nivel mondial. Creşterea riscului de foamete este alimentată de o succesiune de factori care se amplifică reciproc. Reducerea fluxurilor de petrol şi gaze prin Strâmtoarea Hormuz a dus la majorarea preţurilor energiei, ceea ce înseamnă costuri mai mari atât pentru transportul produselor alimentare, cât şi pentru producţia agricolă. În Maroc, de exemplu, fermierii întâmpină deja dificultăţi în achiziţionarea combustibilului necesar funcţionării tractoarelor.

În acelaşi timp, Orientul Mijlociu furnizează aproximativ o treime din îngrăşămintele utilizate la nivel mondial, iar transportul acestora depinde de aceeaşi rută maritimă. Blocajele au determinat atât scumpirea fertilizanţilor, cât şi apariţia unor deficite pentru statele importatoare.

Momentul izbucnirii războiului agravează şi mai mult situaţia. Conflictul a coincis cu sezonul esenţial al însămânţărilor de primăvară din emisfera nordică, iar majorarea preţurilor la îngrăşăminte determină deja estimări privind reducerea producţiei agricole la hectar.

La toate acestea se adaugă riscul ca statele cu producţii agricole ridicate să limiteze exporturile pentru a-şi proteja propriile pieţe. Un precedent există deja: după invazia Rusiei în Ucraina şi blocarea Mării Negre în 2022, India a impus o interdicţie de patru ani asupra exporturilor de cereale. Pentru ţările care nu îşi pot asigura necesarul alimentar din producţia internă şi nu îşi permit costurile suplimentare ale importurilor, astfel de măsuri înseamnă reducerea directă a disponibilităţii alimentelor.

Situaţia este complicată şi de schimbările climatice. Meteorologii apreciază că apariţia unui nou episod El Niño este aproape sigură. Fenomenul, asociat cu secete severe şi inundaţii, a afectat aproximativ 60 de milioane de persoane atât în perioada 2016-2017, cât şi în intervalul 2023-2024. Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, în sudul Africii acesta a provocat „eşecuri agricole pe scară largă, lipsa apei şi moartea animalelor”, obligând populaţia să recurgă la strategii extreme de supravieţuire.

În pofida acestor riscuri multiple, metodologia Programului Alimentar Mondial ia în calcul doar impactul creşterii preţului petrolului. Bart de Steenhuijsen Piters a explicat pentru sursa citată faptul că energia reprezintă, într-adevăr, un indicator esenţial. „În primul rând, costurile energiei joacă un rol dublu. Preţurile mai mari la combustibil cresc costurile de producţie ale alimentelor, dar înseamnă şi că oamenilor le rămân mai puţini bani pentru cumpărarea hranei. De aceea este un bun indicator iniţial”, spune cercetătorul olandez. Totuşi, acesta consideră că excluderea efectelor generate de scumpirea îngrăşămintelor face ca estimarea să fie „mult prea limitată”.

Jean-Martin Bauer, director pentru analiza securităţii alimentare şi a nutriţiei în cadrul Programului Alimentar Mondial, admite că modelul utilizat are limite şi îl descrie drept un punct de plecare. „Am realizat această analiză pentru a obţine o primă imagine asupra locurilor în care va fi nevoie de ajutorul nostru. Şi pentru a transmite lumii că este vorba despre o problemă serioasă”, a declarat Jean-Martin Bauer pentru sursa citată.

Oficialul ONU a precizat că, chiar dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi redeschisă rapid, efectele economice nu ar dispărea imediat. „În modelul nostru am presupus că preţurile energiei vor rămâne ridicate timp de trei luni. Vor trece luni până când comerţul mondial îşi va reveni după această situaţie”, a afirmat Bauer pentru FTM.

Modelul utilizat de Programul Alimentar Mondial a fost aplicat pentru prima dată în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina. Atunci, agenţia ONU estima că încă 47 de milioane de persoane vor intra în zona foametei acute. În realitate, creşterea s-a apropiat de 62 de milioane de oameni. Subestimarea a fost evidentă mai ales în America Latină şi în Caraibe, unde efectele războiului au fost amplificate de conflictele regionale din Ecuador şi Venezuela. Chiar şi în raportul publicat în luna martie, Programul Alimentar Mondial apreciază că estimarea din 2022 a fost „în general corectă, deşi conservatoare”.

Experţii consideră că eroarea actualei prognoze va fi şi mai mare. Bart de Steenhuijsen Piters explică diferenţa fundamentală dintre cele două crize: „Criza din Ucraina a fost mult mai mult un şoc liniar. Atunci a apărut imediat o lipsă de cereale, deoarece Ucraina nu mai putea exporta prin Marea Neagră. Acum impactul este mult mai sistemic şi, prin urmare, mai profund.”

Cercetătorul refuză să estimeze câţi oameni vor ajunge efectiv în foamete din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, însă este convins că numărul va depăşi cu mult cele 45 de milioane estimate de ONU. „Oricine pretinde că ştie cu certitudine cât de mare va fi efectul cumulat al tuturor acestor şocuri minte”, afirmă acesta.

Programul Alimentar Mondial recunoaşte că nu dispune de date în timp real pentru a monitoriza cu exactitate evoluţia fenomenului. Totuşi, într-o actualizare publicată la începutul lunii iunie, agenţia ONU precizează că „scenariul se desfăşoară deja”, pe baza analizelor privind securitatea alimentară din Afganistan, Somalia şi Sri Lanka.

Jean-Martin Bauer avertizează că cele mai expuse sunt statele mai puţin dezvoltate, dependente de importurile de îngrăşăminte din Golful Persic, în special cele din sudul Africii. „Acolo fermierii se luptă să facă faţă preţurilor mai mari la îngrăşăminte. Când preţurile au crescut în 2022, restul lumii a putut continua agricultura, însă ei nu au putut”, spune expertul ONU.

În opinia sa, cele mai severe consecinţe urmează să fie resimţite abia în următorii doi ani, din cauza faptului că fermierii nu vor putea utiliza cantitatea de îngrăşăminte dorită, iar recoltele vor fi dezamăgitoare din cauza secetei, ceea ce va duce la creşterea preţurilor în regiunile vulnerabile.