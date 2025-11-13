Analiză Storia: Locuinţele din Bucureşti şi Ilfov sunt cele mai accesibile din ţară raportat la salariul mediu net

Locuinţele din Bucureşti şi Ilfov sunt în prezent cele mai accesibile din ţara noastră, întrucât locuitorii pot cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vă relatăm următoarele. La polul opus, clujenii au nevoie de 7,1 salarii medii nete anuale pentru o achiziţie similară.

„Piaţa imobiliară din România traversează o perioadă de creştere a preţurilor solicitate pentru proprietăţi. De altfel, o analiză recentă realizată de noi a scos în evidenţă că în ultimele 12 luni, preţurile medii la apartamente au crescut în toate marile oraşe ale ţării, de exemplu cu aproximativ 12% în Bucureşti sau 19% în Cluj-Napoca. Cu toate acestea, atunci când preţurile solicitate pentru proprietăţile imobiliare sunt corelate cu evoluţia salariului mediu net din judeţul respectiv, perspectiva asupra pieţei imobiliare se schimbă. Astfel, există judeţe în care o persoană care câştigă echivalentul unui salariu mediu net pe economie poate cumpăra mai uşor un apartament decât în urmă cu 3 ani, în timp ce în alte judeţe achiziţionarea unei locuinţe a devenit mai dificilă”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia şi OLX Imobiliare în RO).

Gradul de accesibilitate al pieţei imobiliare din principalele judeţe ale ţării a fost calculat pe baza preţului mediu pe metru pătrat al locuinţelor disponibile la vânzare pe platforma imobiliară Storia în luna octombrie din anii 2022, 2023, 2024 şi 2025.

Ulterior, preţul mediu pe metru pătrat a fost corelat cu valoarea din luna respectivă a salariului mediu net din judeţele incluse în analiză, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Este important de precizat că pentru preţurile proprietăţilor din octombrie 2025 a fost luat în calcul salariul mediu net pe judeţe din august 2025, întrucât acestea sunt cele mai recente date disponibile de la INS.

De asemenea, întrucât preţurile la proprietăţi sunt exprimate în mod uzual în euro, salariile medii nete au fost convertite din lei în moneda unică europeană conform cursului mediu din luna respectivă publicat de Banca Naţională a României (BNR).

Datele disponibile pentru luna octombrie 2025 scot în evidenţă că locuinţele din Bucureşti şi judeţul Ilfov sunt cele mai accesibile în raport cu salariul mediu net, indiferent de numărul de camere al proprietăţii.

Astfel, un bucureştean şi un locuitor din judeţul Ilfov au nevoie de echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale pentru a cumpăra o garsonieră. Între timp, locuitorii din judeţele Iaşi şi Timiş au nevoie de 5,5 salarii medii nete anuale pentru o astfel de tranzacţie, iar în Sibiu, Constanţa şi Braşov sunt necesare peste 6 salarii medii nete anuale.

La polul opus, garsonierele din judeţul Cluj sunt cel mai greu accesibile, întrucât locuitorii de aici au nevoie de 7,1 salarii medii nete anuale pentru o astfel de achiziţie. Acest lucru este uşor de explicat prin faptul că locuinţele din Cluj sunt cele mai scumpe din ţara noastră, însă salariul mediu net nu este cel mai mare din ţară, întrucât este mai mic decât cel din Bucureşti.

Pe de altă parte, datele indică faptul că achiziţia unei garsoniere este aproape la fel de dificilă şi pentru locuitorii din judeţele Bihor şi Dolj, care au nevoie de 6,9 şi, respectiv, 6,8 salarii medii nete anuale. În acest caz, principala explicaţie este că salariile medii nete sunt cu aproximativ 2.000 de lei pe lună mai mici decât în Bucureşti sau Cluj.

În mare parte, gradul de accesibilitate este foarte asemănător şi în cazul apartamentelor cu două sau trei camere. Bucureştenii şi ilfovenii au în continuare cele mai accesibile oportunităţi pe piaţa imobiliară, întrucât au nevoie de aproximativ 6 salarii medii nete anuale pentru a cumpăra un apartament cu două camere şi de echivalentul a 8,7 salarii medii nete anuale pentru un apartament cu trei camere.

În schimb, pentru un apartament cu două camere, locuitorii din Cluj plătesc 10,7 salarii medii nete anuale, de departe cel mai mult dintre cele 10 judeţe analizate, în timp ce locuitorii din Braşov, Dolj, Bihor şi Constanţa au nevoie de echivalentul a aproximativ 9 salarii pentru o astfel de achiziţie.

În acelaşi timp, datele arată că în numeroase judeţe, gradul de accesibilitate scade brusc în cazul apartamentelor cu trei camere. De exemplu, locuitorii din Constanţa, Dolj şi Braşov au nevoie de echivalentul a peste 11 salarii medii nete anuale pentru un apartament cu trei camere, aproape la fel de multe ca locuitorii din Cluj (11,5 salarii). Practic, acest lucru se întâmplă pentru că diferenţa de preţ dintre apartamentele cu două şi trei camere este mai mică în Cluj decât în cele mai multe judeţe incluse în analiză.

Dacă luăm în calcul evoluţia preţurilor medii la locuinţe şi a salariilor medii nete din perioada octombrie 2022 - octombrie 2025, datele indică o serie de trenduri, în funcţie de modul în care s-a dezvoltat piaţa imobiliară în judeţele analizate.

Pentru acest interval de timp de 3 ani, gradul de accesibilitate a fost determinat în funcţie de preţul mediu al locuinţelor din luna octombrie a anilor 2022, 2023, 2024 şi 2025 din fiecare judeţ analizat, pe baza unui preţ mediu unic calculat indiferent de numărul de camere al locuinţelor.

De exemplu, dintre cele 10 judeţe analizate, Constanţa este de departe judeţul în care locuinţele au devenit mai accesibile în ultimii 3 ani. Datele centralizate arată că un locuitor din judeţul Constanţa avea nevoie în octombrie 2025 de echivalentul a 6,3 salarii medii nete anuale pentru a cumpăra o garsonieră în acest judeţ, comparativ cu cele 6,8 salarii medii nete anuale necesare în octombrie 2022. Cu alte cuvinte, în prezent, garsonierele din Constanţa sunt cu 7% mai accesibile decât în urmă cu 3 ani.

Astfel, chiar dacă preţul mediu pe metru pătrat a crescut cu 28%, până la aproximativ 1.950 de euro, locuinţele au devenit mai accesibile pentru că salariul mediu net în judeţ a crescut cu 42% în acelaşi interval de timp, la aproape 4.900 lei.

Comparativ cu octombrie 2022, locuinţele au devenit mai accesibile şi în judeţele Braşov, Timiş şi Bihor, însă diferenţele de accesibilitate sunt mai mici comparativ cu cele înregistrate în Constanţa.

De exemplu, un locuitor din judeţul Braşov are nevoie de echivalentul a 6,4 salarii medii nete anuale pentru a cumpăra o garsonieră, comparativ cu 6,5 salarii în octombrie 2022, ceea ce reprezintă o îmbunătăţire a accesibilităţii cu 1,5%. Şi aici preţurile au crescut cu 28%, la aproape 2.100 de euro pe metru pătrat, în timp ce salariul mediu net s-a majorat cu 33%, la aproximativ 5.100 lei.

În acelaşi timp, accesibilitatea s-a îmbunătăţit cu până în 2% pe parcursul ultimilor 3 ani şi în Timiş şi Bihor, ca urmare a faptului că salariul mediu net a crescut într-un ritm uşor mai ridicat comparativ cu creşterile semnalate în cazul preţurilor solicitate de proprietari.

La polul opus, dintre cele 10 judeţe incluse în analiză se remarcă în special Sibiu. Potrivit datelor publicate de INS, salariul mediu net lunar a crescut cu 26% între octombrie 2022 - octombrie 2025, la circa 5.350 lei, adică într-un ritm mai lent comparativ cu cel din Constanţa sau Braşov.

În acelaşi timp, preţurile locuinţelor au crescut în judeţ cu 39%, la 1.850 de euro pe metru pătrat, într-un ritm mai alert decât în Constanţa sau Braşov, ceea ce a determinat o scădere a accesibilităţii: un locuitor al Sibiului avea nevoie de 4,8 salarii medii nete anuale pentru o garsonieră în 2022, însă în octombrie 2025 acest indicator ajunsese la 5,4 salarii. Cu alte cuvinte, locuinţele sunt acum cu 12,5% mai puţin accesibile decât acum trei ani.

De asemenea, gradul de accesibilitate a scăzut şi mai mult în cazul apartamentelor mai spaţioase. Mai exact, apartamentele cu două camere sunt cu 13,4% mai puţin accesibile, iar cele cu 3 camere cu 14,1% mai puţin accesibile decât în urmă cu 3 ani.

Datele indică faptul că locuitorii din judeţele Dolj (cu reşedinţa de judeţ Craiova), Iaşi şi Ilfov se confruntă la rândul lor cu o scădere a accesibilităţii locuinţelor, însă într-un ritm mai puţin agresiv comparativ cu Sibiu. Astfel, achiziţionarea unei garsoniere este cu 3,2% mai puţin accesibilă în Dolj, iar procentul este de 3,8% în Iaşi şi 4,4% în Ilfov.

Mai puţin accesibile au devenit în ultimii trei ani şi locuinţele din Bucureşti. Astfel, dacă luăm în calcul preţul mediu solicitat pentru locuinţe indiferent de numărul de camere al proprietăţii, un bucureştean are nevoie de echivalentul a 4,9 salarii medii nete anuale pentru a cumpăra o garsonieră de 37 de metri pătraţi, comparativ cu 4,7 salarii în octombrie 2022. Astfel, locuinţele din Bucureşti au devenit cu 4,3% mai puţin accesibile.

Explicaţia de bază este că preţul locuinţelor a crescut în medie cu 34% din octombrie 2022, la aproximativ 2.150 de euro pe metru pătrat, în timp ce salariul mediu net s-a mărit în acest interval într-un ritm mai lent, cu 30%, la puţin peste 6.800 de lei.

Totuşi, este important de menţionat că, potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică, salariul mediu net în Bucureşti a înregistrat o scădere bruscă în ultimele luni. Astfel, în martie 2025, salariul mediu net lunar a ajuns la un nivel record de aproape 7.600 lei, pentru ca în august 2025 să coboare la 6.800 de lei, ceea ce înseamnă o scădere cu 11% într-un interval de numai 5 luni.

O simulare realizată de Storia arată că, dacă salariul mediu net din Bucureşti ar fi rămas stabil la 7.600 lei până în prezent, atunci un bucureştean ar fi avut nevoie de echivalentul a 4,4 salarii medii anuale pentru a cumpăra o garsonieră, ceea ce înseamnă că locuinţele din Capitală ar fi fost mai accesibile cu 6%, în loc să fie mai puţin accesibile cu 4%. În acest context, evoluţia economiei şi a pieţei muncii joacă la rândul lor un rol esenţial pentru ca locuinţele să rămână accesibile pentru o parte cât mai însemnată a populaţiei.

Cu o situaţie asemănătoare se confruntă, într-o măsură mai mică, şi locuitorii din judeţul Cluj, acolo unde salariul mediu net a scăzut în ultimele luni cu 6%, de la 6.900 lei în martie 2025 la 6.500 lei în august 2025. Astfel, dacă salariul mediu net ar fi rămas constant la 6.900 lei, clujenii ar fi avut nevoie de 6,6 salarii medii nete anuale pentru a cumpăra o garsonieră, comparativ cu cele 6,7 salarii medii nete din octombrie 2022, ceea ce ar fi însemnat că locuinţele din judeţul Cluj ar fi fost mai accesibile cu 1,5% comparativ cu octombrie 2022.

În schimb, reducerea salariului mediu net la 6.500 lei a generat o scădere a accesibilităţii locuinţelor cu 4,5% comparativ cu octombrie 2022, întrucât clujenii au acum nevoie de 7 salarii medii nete anuale pentru o garsonieră, comparativ cu 6,7 salarii medii nete anuale în octombrie 2022. Creşterea cu 35% a salariului mediu net a fost aproape în linie cu avansul de 37% al preţului mediu pe metru pătrat, însă diferenţa dintre cele două ritmuri de creştere se reflectă direct în diminuarea accesibilităţii.

Pe lângă modificările salariului mediu net, accesibilitatea pieţei imobiliare a fost influenţată şi de alţi factori, printre care se numără exprimarea preţurilor la proprietăţile imobiliare în moneda unică europeană. Potrivit datelor BNR, leul s-a devalorizat cu aproximativ 2,8% comparativ cu euro pe parcursul ultimilor 3 ani, de la un curs mediu de aproape 4,93 lei pentru un euro în octombrie 2022 la aproape 5,07 lei pentru un euro în octombrie 2025.

De asemenea, un alt factor este reprezentat de creşterea salariului minim brut în construcţii cu 53%, de la 3.000 lei în 2022 la 4.582 în 2025, ceea ce a majorat costurile dezvoltatorilor imobiliari. În plus, materialele de construcţii au înregistrat la rândul lor creşteri de preţuri.