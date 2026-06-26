ANALIZA XTB: Valul de căldură majorează facturile la energie în Europa

Episoadele de caniculă din Europa şi stresul termic înregistrat în 45% din 800 de oraşe determină o majorare semnificativă a consumului de electricitate pentru răcirea clădirilor şi pun sub presiune reţelele de distribuţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

O analiză realizată de casa de brokeraj XTB arată că modificările de temperatură transformă radical priorităţile energetice în capitale precum Paris sau Londra, unde imobilele vechi au fost construite exclusiv pentru păstrarea căldurii, arată sursa citată.

În Franţa, preţul energiei electrice de pe bursa de profil a fluctuat în această săptămână între 30 şi 433 de euro pe MWh, faţă de intervalul de 0 - 168 de euro pe MWh din perioada precedentă. Consumul de vârf a urcat cu 12 GW, element care reprezintă o creştere de 25,8% din capacitate. Deficienţele din infrastructură au provocat deja întreruperi în alimentarea cu energie în anumite regiuni franceze, conform sursei menţionate.

„Situaţia produce, pe lângă disconfort termic, şi facturi consistente la energie din cauza surselor de răcire a încăperilor, producătorii aparatelor fiind marii câştigători”, declară Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Acesta arată că o eventuală creştere cu 10% a consumului anual total al Franţei pe timp de vară ar genera costuri suplimentare estimate la 11,5 miliarde de euro, potrivit comunicatului de presă.

Rata de utilizare a aparatelor de aer condiţionat în gospodăriile din Franţa este de 25%, sub nivelul din Italia sau Spania şi departe de pragul de 90% întâlnit în Japonia şi Statele Unite ale Americii. Pe fondul temperaturilor extreme, instituţiile publice franceze, precum şcolile şi spitalele, cumpără în ritm accelerat unităţi mobile de climatizare pentru a diminua presiunea termică, conform sursei citate.

„Energia solară este în creştere, oferind o soluţie corelată cu sezonalitatea pentru alimentarea aparatelor de climatizare”, adaugă Claudiu Cazacu. Reprezentantul XTB menţionează că, în ciuda criticilor legate de impactul ecologic urban şi de riscul scurgerilor de freon, cererea din piaţă modifică dezbaterea publică din zona politică de la opoziţie directă la stabilirea volumului de utilizare, mai adaugă sursa menţionată.

Evoluţia climatică stimulează valoarea companiilor din domeniu pe pieţele financiare internaţionale. Acţiunile producătorului japonez Daikin înregistrează un avans de 18,8% de la începutul anului, în timp ce titlurile Mitsubishi Electric raportează o creştere de 22,3% pe bursa din Tokyo. Companiile din China au evoluţii diferite, în condiţiile în care acţiunile GREE au scăzut cu 9,2%, iar Midea consemnează o diminuare minoră de 0,17%, se arată în comunicatul de presă.