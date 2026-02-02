Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Anamaria Gavrilă contestă redenumirea grupului POT

O.S.
Politică / 2 februarie, 18:31

Sursa foto: Facebook/Anamaria Gavrila

Sursa foto: Facebook/Anamaria Gavrila

Deputata Anamaria Gavrilă, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a contestat luni, printr-un memoriu adresat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, legalitatea şi temeinicia cererilor de aderare şi redenumire a Grupului parlamentar POT în „Uniţi pentru România”, iniţiate de deputatul Răzvan Mirel Chiriţă, pe care Gavrilă îl consideră exclus din partid, conform Agerpres.

„Prin documentele transmise Secretariatului General al Camerei Deputaţilor, deputatul Chiriţă a solicitat: 1. schimbarea numelui grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) în „Uniţi pentru România” şi 2. aderarea la acest grup a parlamentarilor Dumitriţa Albu, Andrei Csillag, Călin Groza, Gheorghe Pîclişan şi Aurora-Tasica Simu. În memoriul transmis luni, lidera POT subliniază că Regulamentul Camerei Deputaţilor nu prevede posibilitatea redenumirii grupurilor parlamentare, denumirea acestora fiind rezultatul alegerilor şi listelor electorale, nu o opţiune discreţionară. În absenţa unui temei regulamentar expres, orice schimbare ar echivala cu o reconfigurare nepermisă a grupului parlamentar, motiv pentru care cererea este considerată neîntemeiată”, potrivit sursei menţionate anterior.

Deputata a precizat că, pe 10 decembrie 2025, a transmis Secretariatului General al Camerei Deputaţilor o adresă prin care a comunicat oficial că deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a fost exclus din POT, a relatat Agerpres.

"Având în vedere că a fost exclus din partid, ceea ce implică pierderea calităţii de lider şi de membru al grupului, deputatul nu putea aproba aderarea unor noi membri şi nici nu avea dreptul de a solicita Camerei Deputaţilor să ia act de aderarea acestora”, a argumentat Anamaria Gavrilă, subliniază sursa.

Documentul a fost transmis Comisiei pentru Regulament pentru întocmirea unui punct de vedere. Tot luni, deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunţat în plenul Camerei Deputaţilor formarea noului grup parlamentar „Uniţi pentru România”, din care fac parte 19 deputaţi proveniţi din Partidul Oamenilor Tineri (POT), a relatat Agerpres.

Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a declarat că, de fapt, este vorba despre schimbarea denumirii grupului POT, la care au aderat mai mulţi deputaţi, rezultând astfel un nou grup parlamentar. „În temeiul art. 69 din Constituţie, art. 15 alin. (3) pct. 1 şi art. 20 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, subsemnatul Răzvan Mirel Chiriţă, lider de grup, vă aduc la cunoştinţă următoarele: cu majoritate de voturi, membrii grupului parlamentar au decis schimbarea denumirii. Grupul îşi va desfăşura activitatea sub denumirea "Uniţi pentru România'”, a afirmat Chiriţă, potrivit sursei.

Potrivit lui Chiriţă, majoritatea membrilor grupului parlamentar au depus şi aprobat acordurile de afiliere ale deputaţilor Albu Dumitriţa, Csillag Andrei, Groza Călin, Pîclişan Gheorghe şi Simu Aurora-Tasica. Totuşi, conform site-ului Camerei Deputaţilor, Răzvan Mirel Chiriţă figurează în continuare ca lider al grupului POT, a informat sursa menţionată.

