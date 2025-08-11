Anthony Albanese: Australia va recunoaşte statul palestinian în septembrie

Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că această măsură va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie, după ce Autoritatea Palestiniană şi-a asumat angajamentele necesare.

„O soluţie cu două state este cea mai bună speranţă a umanităţii pentru a rupe ciclul violenţei din Orientul Mijlociu şi pentru a pune capăt conflictului, suferinţei şi foametei din Gaza”, a declarat el luni.

Israelul, care se află sub presiune crescândă pentru a pune capăt războiului din Gaza, a declarat că recunoaşterea unui stat palestinian „recompensează terorismul”.

Autoritatea Palestiniană, care controlează părţi din Cisiordania ocupată de Israel, a declarat anterior că recunoaşterea statalităţii demonstrează sprijinul crescând pentru autodeterminarea poporului său.

Albanese a declarat că decizia a fost luată după ce guvernul său a primit asigurări din partea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, că Hamas nu va juca niciun rol în viitorul stat.