Anthropic oferă chatbotul AI Claude guvernului SUA pentru 1 dolar

Startupul de inteligenţă artificială Anthropic, susţinut de Amazon, a anunţat marţi că va pune la dispoziţia guvernului american modelul său AI Claude pentru suma simbolică de 1 dolar, alăturându-se astfel unei liste tot mai mari de companii care propun oferte avantajoase pentru a câştiga contracte federale, transmite Reuters.

Decizia vine la câteva zile după ce ChatGPT al OpenAI, Gemini al Google şi Claude al Anthropic au fost incluse pe lista furnizorilor de AI aprobaţi de autorităţile americane, conform sursei.

”Liderul Americii în domeniul AI presupune ca instituţiile guvernamentale să aibă acces la cele mai performante şi sigure instrumente AI disponibile”, a declarat CEO-ul Dario Amodei.

Săptămâna trecută, OpenAI a anunţat o ofertă similară, prin care ChatGPT Enterprise este disponibil pentru agenţiile federale participante la preţul de 1 dolar per agenţie, pentru următorul an, transmite Reuters.