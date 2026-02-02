Apple ar putea lansa noi MacBook-uri cu cipuri M5 Pro şi Max în februarie

Apple se pregăteşte să lanseze noi versiuni ale laptopurilor MacBook Pro echipate cu cipurile M5 Pro şi M5 Max, după ce a actualizat deja seria MacBook Pro cu noile cipuri M5, potrivit Bloomberg. Lansarea noilor modele va fi corelată cu actualizarea macOS 26.3, care se află în prezent în versiune beta şi este aşteptată să fie disponibilă în cursul acestei luni, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, noile MacBook-uri vor ajunge pe piaţă tot în februarie, adaugă sursa citată.

Noile laptopuri vor beneficia de performanţele crescute oferite de cipurile M5 Pro şi M5 Max, considerate cele mai puternice cipuri dezvoltate de Apple până acum, relatează agenţia. Bloomberg susţine că designul şi aspectul general al laptopurilor nu vor suferi modificări majore faţă de seriile recente. Lansarea marchează un update tehnic important, dar nu unul vizual sau de funcţionalitate majoră, completează sursa citată.

Bloomberg a mai precizat că schimbările semnificative sunt aşteptate odată cu următoarea generaţie de MacBook Pro, care ar urma să fie lansată la finalul acestui an sau la începutul anului viitor. Aceasta va aduce un ecran OLED cu funcţii touch, conectivitate extinsă şi un design mai subţire, indicând o evoluţie mai vizibilă atât din punct de vedere estetic, cât şi tehnologic, susţine sursa citată anterior.