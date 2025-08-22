Apple scumpeşte serviciul TV+

Serviciul de streaming video deţinut de Apple va costa cu 30% mai mult pe lună, conform news.ro.

Apple TV+ va costa 13 dolari, de la 10 dolari. Membrii vor plăti preţul majorat cu ocazia primei reînnoiri automate a abonamentului, relatează sursa citată.

Scumpirea nu afectează preţul pachetului Apple One, care grupează mai multe servicii Apple, inclusiv TV+.

Într-un comunicat, Apple justifică scumpirea prin investiţiile pe care le face în extinderea conţinutului şi aminteşte că TV+ suportă Family Sharing, ceea ce înseamnă că poate fi partajat cu până la şase rude - ceva ce la serviciile concurente a devenit de domeniul trecutului.

Doar în recentul film F1, cu Brad Pitt în rol principal, Apple a investit undeva între 200 şi 300 de milioane de dolari, dar a şi reuşit să câştige la Box Office în jur de 600 de milioane de dolari.

Apple TV+ s-a diferenţiat de Netflix şi alte servicii concurente printr-o calitate ridicată a conţinutului, în ciuda unui număr mai mic de titluri. Severance, The Studio, The Morning Show şi Slow Horses se numără printre producţiile originale apreciate atât de abonaţi, cât şi de critici.

În mod bizar, serviciul nu este încă disponibil în România, deşi poate fi contractat în numeroase ţări, inclusiv în mai multe ţări vecine.