Apreciere pentru BET în decembrie 2025, după un raliu accelerat în a doua parte a anului

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat în creştere ultima lună din 2025, an marcat de aprecieri fulminante ale preţurilor acţiunilor din piaţa noastră, manifestate după alegerile prezidenţiale din luna mai, care au confirmat parcursul proeuropean al ţării. În plus, stabilitatea cursului valutar din a doua parte a anului şi reducerea treptată a dobânzilor la care se împrumută statul au sporit, probabil, încrederea în activele financiare româneşti, susţinând evoluţiile bursiere.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a urcat cu 6,99% în luna decembrie, până la 24.439 de puncte, un nou record istoric la acel moment, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 7,03%, până la 4.382 de puncte.

• Fed a redus dobânda în Statele Unite, dar Powell a anunţat că banca intră într-o fază de tipul ”aşteaptă şi vezi”

În Statele Unite, indicii au avut oscilaţii reduse, într-o lună în care Rezerva Federală a tăiat, pentru a treia oară la rând, dobânda de politică monetară, până în intervalul 3,5%-3,75%, mişcare deja inclusă în preţuri. Totuşi, preşedintele Fed, Jerome Powell, a afirmat că banca centrală urma să intre într-o fază de tipul ”wait and see”, ceea ce înseamnă că instituţia doreşte să evalueze impactul deciziilor luate şi să se bazeze pe datele economice înainte de alte ajustări ale ratei dobânzii. Indicele Nasdaq Composite, al companiilor ce activează în domenii intensive în cunoaştere, a înregistrat un declin de 0,53% în luna decembrie, în condiţiile în care există temeri tot mai mari privind justificarea evaluărilor din zona inteligenţei artificiale, în vreme ce indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,73%.

De partea noastră a Atlanticului, indicele pan-european Stoxx 600 s-a apreciat cu 2,84%, în vreme ce, la Frankfurt, indicele DAX a consemnat un avans de 2,74%, în ultima lună din 2025.

• Acţiunile Premier Energy, One United Properties şi Digi Communications - printre cele mai bune evoluţii din indicele BET

La Bursa de Valori Bucureşti, nouăsprezece dintre cele douăzeci de acţiuni incluse în indicele BET au înregistrat creşteri în luna decembrie, perioadă mai săracă în informaţii despre emitenţi, ceea ce, în contextul avansului semnificativ din a doua parte a anului, sugerează achiziţii constante, inclusiv din partea unor investitori instituţionali.

Acţiunile companiei de infrastructură energetică Premier Energy (PE) s-au apreciat cu 26,62% luna trecută, cea mai bună evoluţie din indicele BET în decembrie 2025, într-o mişcare de continuare a creşterii din noiembrie, apărută după o perioadă de stagnare de peste doi ani. Evoluţiile din ultimele două luni s-au manifestat pe volume ridicate, ceea ce sugerează achiziţii constante din partea unor investitori de calibru. Compania a raportat un profit net de 34,2 milioane de lei pentru trimestrul al treilea, de peste cinci ori mai mare comparativ cu cel din acelaşi interval al anului 2024, rezultate susţinute de o producţie mai mare de energie regenerabilă şi de creşterea cantităţii de energie electrică furnizată. Aşteptările din piaţă sunt ca emitentul să raporteze rezultate bune şi pentru trimestrul al patrulea, în condiţiile în care, potrivit rapoartelor analiştilor, în teleconferinţa aferentă raportărilor trimestriale, managementul a sugerat depăşirea bugetului pentru 2025 şi rezultate peste aşteptări. Pe termen mediu şi lung, există perspectiva ca Premier Energy să devină un jucător regional în piaţa energetică, compania intrând recent pe piaţa din Ungaria.

Prestatorul de servicii medicale private MedLife a depăşit pragul unei capitalizări bursiere de un miliard de euro în luna decembrie, marcând o creştere a preţului acţiunilor de 16,82% luna trecută. MedLife, unul dintre emitenţii de creştere de la Bursa de Valori Bucureşti, a raportat profit pentru trimestrul al treilea, în condiţiile în care, în primele două trimestre ale anului, a înregistrat pierderi. Reducerea dobânzilor, anticipată pentru a doua parte a anului, ar trebui să fie benefică pentru companie, care are un grad ridicat de îndatorare.

Titlurile dezvoltatorului imobiliar One United Properties şi-au continuat mişcarea de creştere demarată în luna noiembrie, marcând un avans de 10,19% în decembrie, evoluţie apărută în contextul îmbunătăţirii semnificative a rezultatelor financiare din trimestrul al treilea, respectiv un profit net de 104,8 milioane de lei, în creştere cu 49,9% comparativ cu cel din acelaşi interval al anului 2024.

Acţiunile operatorului de telecomunicaţii Digi Communications se află pe un trend ascendent demarat în a doua parte a anului trecut, alimentat în ultimele luni de ştirile din presă privind posibila listare a filialei din Spania la bursa din Madrid, la o evaluare de circa 2,5 miliarde de euro, precum şi de posibilitatea ca Telefonica să achiziţioneze grupul Digi pentru aproximativ 3,8 miliarde de euro, sume peste evaluarea bursieră a companiei din ţara noastră de la finele anului trecut. În luna decembrie 2025, titlurile Digi s-au apreciat cu 13,4%, marcând un nou record istoric la acel moment.

• Creşteri diferenţiate în sectorul energetic şi cel bancar

Acţiunile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 8,51% luna trecută, perioadă în care emitentul a efectuat plata dividendelor suplimentare acordate în toamnă, astfel încât este posibil ca o parte din sumele distribuite să fi fost reinvestite în titluri ale companiei. Societatea a anunţat demararea forajului de explorare în cadrul perimetrului Han Asparuh din Bulgaria, pe care îl operează împreună cu partenerul NewMed Energy, a inaugurat o nouă unitate de recuperare a sulfului la rafinăria Petrobrazi şi a anunţat începerea construcţiei unor parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de circa 550 MW, în parteneriat cu CE Oltenia. În ceea ce priveşte proiectul Neptun Deep, pentru care se estimează furnizarea a până la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, compania a anunţat progrese conform planului, primele gaze urmând să fie extrase anul viitor. Acţiunile Romgaz, partenerul OMV Petrom în proiectul Neptun Deep, au înregistrat o creştere de 4,5% luna trecută. Compania vizează intrarea pe piaţa furnizării de gaze naturale către clienţi casnici şi non-casnici mici în luna aprilie, concomitent cu liberalizarea pieţei, potrivit presei.

Titlurile producătorului şi furnizorului de energie Hidroelectrica s-au aflat într-o fază de consolidare în ultima lună a anului trecut, în vreme ce acţiunile Nuclearelectrica, companie exclusiv producătoare, s-au apreciat cu 7,65%. Operatorul centralei de la Cernavodă a raportat o creştere de 72% a profitului net în cel de-al treilea trimestru al anului, pe fondul unor costuri mai mici cu energia achiziţionată, al eliminării contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică şi al unui preţ mai mare de vânzare. De asemenea, compania a anunţat semnarea, luna trecută, a unei fişe de termeni neangajante între filiala FPCU Feldioara şi Critical Metals Corp, în vederea explorării posibilităţii înfiinţării unei societăţi mixte (joint venture), cu scopul punerii în funcţiune a unei instalaţii pentru prelucrarea metalelor rare.

Acţiunile Electrica au înregistrat o creştere de 10,25% în luna decembrie a anului trecut, într-o mişcare de continuare a trendului ascendent demarat în a doua parte a anului 2025, pe parcursul căruia furnizorul şi distribuitorul de energie electrică şi-a dublat capitalizarea bursieră. Compania a consemnat o creştere mai mult decât dublă a profitului în trimestrul al treilea al anului trecut, în principal datorită veniturilor mai mari din segmentul de furnizare, în contextul liberalizării pieţei. La nivelul primelor nouă luni, profitul net a ajuns la 840 milioane de lei, ceea ce, probabil, a alimentat aşteptările investitorilor privind alocarea de dividende.

Titlurile Transelectrica au înregistrat o creştere de 4,9% luna trecută, mişcare care a continuat şi în ianuarie 2026, după ce compania a anunţat majorarea tarifelor percepute începând cu acest an, evoluţie ce ar trebui să se reflecte în profitabilitatea societăţii. Mai exact, tariful de introducere a energiei electrice în reţea a ajuns la 3,63 lei/MWh, iar tariful de extragere a energiei electrice din reţea la 36,45 lei/MWh, în ambele cazuri creşterea fiind de circa 10%.

Într-o perioadă cu aprecieri pentru sectorul bancar european, reflectate de evoluţia indicelui Euro Stoxx Banks, care a urcat cu 8,2% în decembrie, titlurile BRD-Groupe Societe Generale s-au apreciat cu 19,82%, fără apariţia unor informaţii concrete care să justifice această dinamică, în vreme ce acţiunile Banca Transilvania au înregistrat un avans de 2,93%.

Titlurile producătorului de materiale de construcţii TeraPlast, ale distribuitorului de bunuri de larg consum Aquila, precum şi cele ale producătorului de medicamente Antibiotice au avut oscilaţii reduse în ultima lună a anului trecut.

• Discount-uri de tranzacţionare situate între 67% pentru Infinity Capital şi 34% în cazul Evergent Investments

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, a înregistrat o creştere de numai 0,41%, până la 90.621 de puncte, în condiţiile în care titlurile Evergent Investments, Longshield Investment Group şi Infinity Capital Investments s-au depreciat.

Ministerul Transporturilor şi-a anunţat intenţia de a-şi răscumpăra pachetul de 20% din compania Aeroporturi Bucureşti, deţinut de Fondul Proprietatea, demers aprobat în adunarea acţionarilor societăţii din luna ianuarie. Potrivit presei, ministerul are aceeaşi intenţie şi în cazul pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea în Compania Naţională Administraţia Porturilor Constanţa.

Acţionarii fondului au fost convocaţi pentru data de 28 februarie, cu propunerea acordării unui nou mandat administratorului Franklin Templeton. Alte puncte pe ordinea de zi vizează consolidarea valorii nominale a titlurilor Fondul Proprietatea, alegerea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor, prezentarea rezultatelor procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică dorită pentru fond, precum şi includerea concluziilor acestui proces în Declaraţia de Politică Investiţională a FP, între altele.

Titlurile fondului au crescut cu 10,52% în luna decembrie, însă există suspiciuni privind tranzacţionarea pe baza unor informaţii privilegiate, în condiţiile în care cotaţia s-a apreciat puternic cu câteva zile înainte de publicarea convocatorului companiei Aeroporturi Bucureşti, referitor la intenţia răscumpărării pachetului deţinut de FP. De la începutul anului şi până la finele săptămânii trecute, acţiunile fondului înregistrau o creştere de 23,3%, inclusiv pe fondul anunţării lansării unei oferte publice de către Lion Capital, prin care fostul SIF Banat-Crişana intenţionează să achiziţioneze aproape 6% din Fondul Proprietatea.

Acţionarii Evergent Investments au aprobat distribuirea unui dividend de 0,135 lei pe acţiune, din rezervele constituite din profitul anilor precedenţi, echivalentul unui randament net de 4,1% faţă de preţul acţiunii de la finele anului trecut. Transilvania Investments şi-a răscumpărat 154,6 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a 7,27% din capitalul social, titlurile urmând să fie anulate în vederea diminuării capitalului social.

La finalul lunii decembrie, fostele SIF-uri se tranzacţionau la discounturi între preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN), cuprinse între 67% în cazul Infinity Capital şi 34% pentru Evergent Investments. Pentru Fondul Proprietatea (FP), discountul era de 32%, peste obiectivul administratorului Franklin Templeton, care vizează un nivel sub 15%.

• Romgaz şi BCR au listat emisiuni de obligaţiuni în valoare de 500 milioane euro fiecare; Grup EM a debutat în piaţa AeRO

Ministerul Finanţelor a atras 1,49 miliarde de lei, echivalentul a 292,8 milioane de euro, prin oferta de titluri de stat Fidelis derulată în luna decembrie a anului trecut, peste valoarea subscrierilor din ediţia precedentă, de 1,31 miliarde de lei. Oferta a fost structurată în şapte tranşe, patru în lei şi trei în euro. Titlurile denominate în moneda naţională au avut maturităţi de doi, patru şi şase ani, cu dobânzi de 6,55%, 7,1% şi 7,5%, la care s-a adăugat o tranşă dedicată donatorilor de sânge, cu maturitatea de doi ani şi o dobândă de 7,55%. Titlurile în euro au avut maturităţi de trei, cinci şi zece ani, cu dobânzi de 3,75%, 4,75% şi 6,2%.

Romgaz a listat cea de-a doua emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare de 500 milioane de euro, titlurile având o maturitate de şase ani şi o dobândă fixă de 4,625%. Emisiunea face parte din programul Euro Medium Term Notes al Romgaz, cu o valoare totală de până la 1,5 miliarde de euro, fondurile urmând să fie utilizate, în principal, pentru proiectele de investiţii ale companiei.

Tot în luna decembrie a anului trecut, Banca Comercială Română a listat la Bursa de Valori Bucureşti o nouă emisiune de euroobligaţiuni, în valoare de 500 milioane de euro. Titlurile au o maturitate de şase ani şi o dobândă fixă de 4% pe an pentru primii cinci ani, urmând ca, în ultimul an, dobânda să devină variabilă, fiind calculată ca rată anualizată (Euribor la trei luni plus o marjă fixă de 1,65%), plata fiind efectuată trimestrial.

Acţiunile Grup EM, un grup de companii specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, au fost listate în Piaţa AeRO a Bursa de Valori Bucureşti, după ce emitentul a derulat o ofertă publică iniţială în luna octombrie, prin intermediul căreia a vândut aproximativ 724.500 de acţiuni noi, echivalentul a 38% din totalul acţiunilor oferite. Preţul final al operaţiunii de piaţă a fost de 34 de lei, corespunzător unei evaluări bursiere de 613 milioane de lei. La debutul la bursă, compania avea un free-float de doar 4%, însă a anunţat un plan concret şi etapizat pentru atingerea pragului minim de free-float de 10%, necesar pentru menţinerea la tranzacţionare pe acest segment al pieţei bursiere.

• Banca Transilvania, OMV Petrom şi Hidroelectrica - pe primele trei poziţii în topul rulajului

Valoarea totală a tranzacţiilor cu titluri listate pe Segmentul Principal al Bursa de Valori Bucureşti a fost de circa 3,24 miliarde de lei în luna decembrie a anului trecut, cu 27,3% sub nivelul înregistrat în noiembrie. Valoarea medie zilnică a transferurilor a coborât cu 19,2%, ajungând la 180,2 milioane de lei, în aceeaşi perioadă de raportare.

Cu tranzacţii în valoare de 264,1 milioane de lei, titlurile Banca Transilvania au ocupat prima poziţie în topul rulajului cu acţiuni din luna decembrie a anului trecut. Pe locul al doilea s-au situat titlurile OMV Petrom, cu transferuri însumând 126,1 milioane de lei, clasamentul fiind completat de Hidroelectrica, ale cărei acţiuni au generat schimburi de 105,2 milioane de lei.

La finele lunii decembrie 2025, valoarea de piaţă a tuturor companiilor listate pe Segmentul Principal al pieţei de capital româneşti (inclusiv Erste Group Bank) era de circa 523 miliarde de lei, cu 6,7% mai mare faţă de nivelul consemnat la finalul lunii noiembrie, potrivit raportului lunar publicat de BVB.