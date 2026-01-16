AREMIS şi Archibus Solution Center România susţin transformarea digitală a operaţiunilor Comisiei Europene

Comisia Europeană a selectat consorţiul format din AREMIS, în calitate de partener principal, şi Archibus Solution Center România pentru a furniza servicii de consultanţă în domeniul digital workplace, dezvoltare profesională, suport, mentenanţă, upgrade şi integrare pentru platforma sa de management imobiliar şi al spaţiilor de lucru, bazată pe tehnologia Archibus by Eptura, pe o perioadă de şase ani, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, contractul, atribuit în cadrul unei proceduri competitive la nivel european, vizează consolidarea şi modernizarea mediului de lucru digital al Comisiei Europene, printr-un sistem integrat de administrare a spaţiilor, activelor, mentenanţei şi siguranţei la locul de muncă.

Platforma Archibus by Eptura, una dintre cele mai utilizate soluţii globale de management integrat al infrastructurii şi spaţiilor de lucru (IWMS), este deja implementată în cadrul Oficiului pentru Infrastructură şi Logistică din Bruxelles (OIB), Oficiului pentru Infrastructură şi Logistică din Luxemburg (OIL) şi Direcţiei Generale pentru Interpretare (DG SCIC), structuri esenţiale care asigură funcţionarea zilnică a instituţiei, de la gestionarea spaţiilor de birouri până la coordonarea logisticii şi conferinţelor la nivel European, a relatat sursa citată.

Prin integrarea proceselor şi datelor operaţionale, Archibus by Eptura sprijină Comisia Europeană în optimizarea utilizării resurselor, creşterea eficienţei şi reducerea costurilor operaţionale, contribuind la atingerea obiectivelor de transparenţă, digitalizare şi sustenabilitate, a transmis comunicatul de presă.

Echipele mixte AREMIS - Archibus Solution Center România vor colabora cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a susţine obiectivele digitale şi operaţionale ale direcţiilor generale implicate, oferind expertiză tehnică, stabilitate şi continuitate în operarea platformei Archibus by Eptura, a informat sursa citată.