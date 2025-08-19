Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AREVDD şi ABB România susţin centrul Climb Again din Nucşoara printr-un proiect de energie verde şi mobilitate electrică

M.P.
Comunicate de presă / 19 august, 09:52

AREVDD şi ABB România susţin centrul Climb Again din Nucşoara printr-un proiect de energie verde şi mobilitate electrică

Simtel Team, unul dintre liderii domeniului energiei regenerabile în România, prin intermediul Asociaţiei Române pentru Energie Verde şi Dezvoltare Durabilă (AREVDD), împreună cu ABB, lider global de tehnologie în domeniul electrificării şi automatizării, anunţă, într-un comunicat remsi redacţiei, finalizarea unui proiect complex de energie regenerabilă şi infrastructură pentru mobilitate electrică pentru Asociaţia Climb Again. Acesta constă în instalarea unei centrale fotovoltaice şi a unei staţii de încărcare pentru maşini electrice la centrul Climb Again din Nucşoara, judeţul Argeş, primul loc din România dedicat complet terapiei prin sport şi antrenamentului paralimpic, construit special pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi, dar şi pentru comunitatea locală.

„Climb Again este o dovadă că pasiunea şi perseverenţa pot transforma vieţi. Pentru AREVDD, implicarea în acest proiect reprezintă continuarea unei misiuni pe care o urmărim constant, aceea de a aduce energia verde şi soluţiile sustenabile acolo unde pot genera cel mai mare impact. Ne dedicăm sprijinirii iniţiativelor care combină beneficiile tehnologice cu cele sociale, iar centrul din Nucşoara va fi un loc unde copiii şi tinerii vor avea acces la activităţi adaptate nevoilor lor, într-un mediu incluziv, prietenos cu natura şi conectat la viitor prin mobilitate electrică şi eficienţă energetică.

Sursa citată precizează:

„Parteneriatul nostru cu ABB, un partener important şi constant de peste 12 ani, este un exemplu de colaborare solidă şi de lungă durată. Împreună am dezvoltat şi susţinut numeroase proiecte, iar implicarea lor în această iniţiativă socială întăreşte relaţia noastră. Credem în valoarea parteneriatelor şi suntem încrezători că această colaborare se va extinde şi se va dezvolta în anii următori, generând impact real în comunităţi”, a declarat Ana Nedea, Preşedinte AREVDD.

Noua centrală fotovoltaică instalată are o capacitate de 15 kWp, fiind compusă din 30 de panouri solare şi acoperind o suprafaţă de 29,3 mp. Aceasta va produce anual aproximativ 15,45 MWh de energie electrică, contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 7,25 tone în fiecare an”.

„Parteneriatul cu Simtel Team, AREVDD şi ABB este mai mult decât o investiţie în energie verde - este o investiţie în viitorul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi din România. Prin sprijinul lor, centrul nostru din Nucşoara devine nu doar un loc de terapie prin sport şi antrenament paralimpic, ci şi un exemplu de cum tehnologia, sustenabilitatea şi umanitatea pot construi împreună o lume mai bună. Suntem profund recunoscători pentru încrederea şi implicarea lor şi invit comunitatea de business să ni se alăture în acest proiect îndrăzneţ şi necesar, pentru ca împreună să le oferim acestor copii şansa la o copilărie plină de lumină, mişcare şi speranţă”, a declarat Claudiu Miu, Preşedintele Asociaţiei Climb Again.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„În completarea centralei fotovoltaice, proiectul include instalarea unei staţii de încărcare ABB pentru vehicule electrice, cu o putere de 22 kW, dotată cu 1 punct de încărcare şi compatibilă cu standardele de încărcare rapidă. Staţia este destinată atât utilizării interne (vehiculele centrului), cât şi vizitatorilor şi membrilor comunităţii locale, oferind o soluţie sustenabilă de transport şi reducând dependenţa de combustibilii fosili. Amplasarea staţiei în incinta centrului facilitează accesul persoanelor cu mobilitate redusă şi contribuie la integrarea conceptului de mobilitate verde în activităţile educaţionale şi sportive ale copiilor”.

„Credem cu tărie că tehnologia are puterea de a schimba vieţi prin inovaţie. Implicarea ABB în acest proiect este mai mult decât o contribuţie tehnologică; este un gest de solidaritate faţă de copiii şi tinerii care merită şansa de a se dezvolta într-un mediu sigur, sustenabil şi plin de speranţă”, a declarat Mioara Braşoveanu, Director Executiv, Vicepreşedinte Comercial Electrificare, ABB România.

Sursa citată concluzionează:

„Centrul Climb Again este o este un spaţiu unic în România, destinat sportului şi antrenamentului paralimpic pentru diferitele tipuri de dizabilităţi şi accesibilizat cu indicii vizuale sau auditive pentru copiii hipoacuzici, nevăzători sau cu deficienţe de vedere, prin căi de acces facile, cu suprafeţe de joacă şi recuperare multifuncţionale şi polisenzoriale concepute după schema terapiei sportive. În cadrul centrului, copiii se vor regăsi într-o comunitate incluzivă care oferă oportunităţi de socializare între copii cu nevoi speciale şi copii tipici, acestea fiind baza unei dezvoltări psihice armonioase.

Noul centru va cuprinde o suprafaţă de peste 5.000 de metri pătraţi ce include un parc de aventură, sală de sport, turn de escaladă, spaţii accesibilizate pentru copiii cu dizabilităţi, teren de sport adaptat persoanelor nevăzătoare şi săli de kinetoterapie şi psihoterapie. În cadrul centrului vor putea fi găzduiţi 100 de copii şi tineri, iar pe parcursul anului vor fi organizate patru tabere dedicate acestora. Finalizarea construcţiei noului centru este estimată pentru luna iunie 2026”.

