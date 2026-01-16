Armata Română a primit primul lot de blindate Cobra II, produse de compania turcească Otocar, urmând să primească restul vehiculelor până la finalul anului 2027, potrivit Digi24.

Conform sursei citate, primele 194 de maşini de luptă au fost aduse deja în Bucureşti. Ele vor fi distribuite în unităţile militare din toată ţara.

Pentru contractul care include blindatele Cobra II, Ministerul Apărării Naţionale plăteşte aproximativ un miliard de dolari, a relatat Digi24. Vehicule blindate pot să fie folosite în misiuni de recunoaştere, în misiuni de atac, dar şi de evacuare medicală, pentru că maşinile pe care le vedeţi în imagini pot să fie configurate în aşa fel încât să scoată de pe câmpul de luptă trei militari răniţi, a informat sursa menţionată.