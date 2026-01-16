Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Armata Română a primit primul lot de blindate Cobra II

S.E.
Politică / 16 ianuarie, 18:16

Sursa foto: Wikipedia

Armata Română a primit primul lot de blindate Cobra II, produse de compania turcească Otocar, urmând să primească restul vehiculelor până la finalul anului 2027, potrivit Digi24.

Conform sursei citate, primele 194 de maşini de luptă au fost aduse deja în Bucureşti. Ele vor fi distribuite în unităţile militare din toată ţara.

Pentru contractul care include blindatele Cobra II, Ministerul Apărării Naţionale plăteşte aproximativ un miliard de dolari, a relatat Digi24. Vehicule blindate pot să fie folosite în misiuni de recunoaştere, în misiuni de atac, dar şi de evacuare medicală, pentru că maşinile pe care le vedeţi în imagini pot să fie configurate în aşa fel încât să scoată de pe câmpul de luptă trei militari răniţi, a informat sursa menţionată.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.01.2026, 19:39)

    cojile astea puteai fi facute si la noi, dar nu cumva sa avem ceva productie interna ca deranjeaza ...

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  e taxa de protectie la Sultan (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.01.2026, 20:14)

      sunt multi care cred, ca ne putem apara cu aceste cobrite,

      abra-ham ham, sau corvetute frantzuze de armele nucleare

      ale lui Pluten 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de prostul scolii în data de 16.01.2026, 21:00)

      parliciunile astea sunt sigur mai proaste decat saurul facut de Moreni,dar sfanta atentie,ceruta initial de otomani si perpetuata pe acest taram isi spune cuvantul!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 16.01.2026, 21:14)

      Propagandiștii sovietici au bifat pt. prezență... cele 2 ruble sunt pe drum.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

