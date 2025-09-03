AUR, POT şi SOS depun în ultimul moment cele patru moţiuni de cenzură

Opoziţia formată din AUR, POT şi SOS va depune miercuri seară, în ultimul moment permis de regulament, cele patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, potrivit unor surse politice citate de mass-media. Votul asupra acestora este programat duminică.

Partidele de guvernare ar fi dorit ca votul să aibă loc sâmbătă, pentru a accelera adoptarea celor cinci proiecte de lege asumate de Executiv. Cum opoziţia a amânat depunerea moţiunilor până târziu în seara de miercuri, acestea nu au mai putut fi citite în plen în aceeaşi zi, ceea ce mută automat votul cu trei zile, adică duminică.

AUR ar fi preferat ca votul să fie programat săptămâna viitoare, pentru ca parlamentarii să poată participa duminică la „Sărbătoarea naţională de la Ţebea”, unde se comemorează Avram Iancu. „Noi depunem moţiunea astăzi, până la ora 24:00. Puterea are 70% din voturi, poate stabili calendarul”, a declarat senatorul AUR Petrişor Peiu.

Liderul AUR George Simion a acuzat pe Facebook că „regimul „democratic” face iar o nefăcută de frica românilor”, stabilind votul duminică, „nu luni când era normal (şi când sunt protestele profesorilor)”.

Este pentru prima dată în istoria Parlamentului României când patru moţiuni de cenzură vor fi votate în aceeaşi zi. Pentru a economisi timp, procedura va fi condensată: moţiunile vor fi dezbătute şi votate două câte două, iar parlamentarii vor primi câte patru bile pentru a le introduce în urne, potrivit regulamentului.