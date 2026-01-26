Avioane Craiova, la un pas de a falimenta

Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, va plăti Armatei peste 8 milioane de euro şi, foarte probabil, va fi în pragul falimentului, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, întârzierile de până acum au fost cauzate de un alt contract pe care firma din Craiova îl avea cu o societate privată.

În urmă cu mai bine de 5 ani, compania craioveană a semnat un contract cu MApN pentru modernizarea a 10 avioane IAR 99, însă nu a livrat niciunul, deşi iniţial ar fi trebuit să le predea pe toate la sfârşitul lui 2024, a relatat sursa menţionată.

Dacă Forţele Aeriene nu vor primi două avioane IAR 99 SM până pe 15 februarie, Ministerul Apărării va încasa o garanţie financiară în valoare de 41 de milioane de lei, ca penalizare pentru nerespectarea termenului, a informat G4Media.

Ministrul Radu Miruţă susţine că Armata a făcut tot posibilul, în limitele legii, pentru a sprijini fabrica din Craiova, aflată în proprietatea statului, a relatat sursa amintită: „Noi încercăm toate variantele birocratice astfel încât să le dăm o gură de ae mai îndelung. Adică am făcut procedurile spre a executa. Ei nu au livrat produsul.”

În ultimii ani, Avioane Craiova a tot depăşit termene de livrare şi, de fiecare dată, conducerea a dat vina pe un subcontractor, compania israeliană Elbit, care a livrat inclusiv softul avionului de antrenament, conform G4Media.