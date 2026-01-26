Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Avioane Craiova, la un pas de a falimenta

S.E.
Companii / 26 ianuarie, 08:03

Sursa foto: Wikipedia

Sursa foto: Wikipedia

Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, va plăti Armatei peste 8 milioane de euro şi, foarte probabil, va fi în pragul falimentului, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, întârzierile de până acum au fost cauzate de un alt contract pe care firma din Craiova îl avea cu o societate privată.

În urmă cu mai bine de 5 ani, compania craioveană a semnat un contract cu MApN pentru modernizarea a 10 avioane IAR 99, însă nu a livrat niciunul, deşi iniţial ar fi trebuit să le predea pe toate la sfârşitul lui 2024, a relatat sursa menţionată.

Dacă Forţele Aeriene nu vor primi două avioane IAR 99 SM până pe 15 februarie, Ministerul Apărării va încasa o garanţie financiară în valoare de 41 de milioane de lei, ca penalizare pentru nerespectarea termenului, a informat G4Media.

Ministrul Radu Miruţă susţine că Armata a făcut tot posibilul, în limitele legii, pentru a sprijini fabrica din Craiova, aflată în proprietatea statului, a relatat sursa amintită: „Noi încercăm toate variantele birocratice astfel încât să le dăm o gură de ae mai îndelung. Adică am făcut procedurile spre a executa. Ei nu au livrat produsul.”

În ultimii ani, Avioane Craiova a tot depăşit termene de livrare şi, de fiecare dată, conducerea a dat vina pe un subcontractor, compania israeliană Elbit, care a livrat inclusiv softul avionului de antrenament, conform G4Media.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 09:15)

    Scrisoare de garanție emisă tot de statul român prin Eximbank, nu-i așa? Sau poate CEC? Sunt curios

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3411
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4922
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8734
Gram de aur (XAU)Gram de aur687.7477

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb