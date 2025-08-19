Avocatul Gheorghe Piperea anunţă procese colective împotriva măsurilor Guvernului Bolojan

Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a impune contribuţia la sănătate (CASS) pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei a fost deja contestată în instanţă, a anunţat avocatul Gheorghe Piperea. El a precizat că se pregăteşte un val de procese colective împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Executiv.

„Cupoanele de pensii au început să vină, ciuntite cu 10% din sumele care depăşesc 3.000 de lei pe lună. Cu toate acestea, pentru procesul colectiv contra acestui CASS neconstituţional şi-au manifestat intenţia de a deveni co-reclamanţi doar 1.200 de persoane”, a transmis Piperea, care a menţionat că termenul limită de înscriere este 26 august. Printre cei interesaţi se numără şi rezervişti militari.

Avocatul a mai arătat că se pregătesc şi acţiuni colective împotriva tarifelor practicate de Apa Nova, referitoare la plata pentru apa de ploaie şi taxa pe apa uzată, despre care susţine că nu au bază legală. „Partea din factură care se referă la apa de ploaie şi cea care include taxa pe apa uzată pot fi îngheţate în instanţă, într-un termen scurt de 2-3 săptămâni”, a precizat el.

Potrivit noilor reglementări, în vigoare de la 1 august, pensionarii care încasează peste 3.000 de lei lunar plătesc atât impozit pe venit, cât şi o contribuţie de 10% la sănătate aplicată sumei care depăşeşte acest prag. Sunt exceptaţi pensionarii cu dizabilităţi, persoanele cu afecţiuni oncologice incluse în programe naţionale de sănătate, precum şi bolnavii neasiguraţi care beneficiază de tratamente prin alte programe guvernamentale.