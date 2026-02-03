Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bad Bunny va susţine un spectacol „extraordinar” în pauza Super Bowl 60

O.D.
Sport / 3 februarie, 10:58

Bad Bunny va susţine un spectacol „extraordinar” în pauza Super Bowl 60

Comisarul NFL (liga profesionistă de fotbal american), Roger Goodell, a declarat că se aşteaptă la „o prestaţie extraordinară” din partea lui Bad Bunny în timpul spectacolului din pauza Super Bowl 60, unde se vor întâlni echipele New England Patriots şi Seattle Seahawks.

Starul pop din Puerto Rico este capul de afiş al spectacolului din acest an, iar meciul de la Santa Clara, California, din acest weekend, este de aşteptat să fie urmărit de peste 120 de milioane de telespectatori numai în Statele Unite.

Artistul în vârstă de 31 de ani va fi primul artist latin solo care va susţine spectacolul din pauză şi se aşteaptă să fie primul artist care va cânta integral în limba spaniolă.

Duminică, el a intrat în istorie, devenind primul artist latin care a câştigat premiul pentru albumul anului la Grammy Awards, unde el şi zeci de alte vedete au criticat dur politica de imigrare a preşedintelui Donald Trump.

Decizia de a-l alege pe Bad Bunny pentru spectacolul din pauza meciului NFL a divizat opinia publică americană, în parte din cauza comentariilor politice ale lui Bad Bunny.

„Bad Bunny este unul dintre cei mai mari artişti din lume şi acesta este unul dintre motivele pentru care l-am ales, dar celălalt motiv este că el a înţeles platforma pe care se afla. Această platformă este folosită pentru a uni oamenii şi pentru a-i aduce împreună prin creativitatea şi talentul lor, şi pentru a putea folosi acest moment pentru a face asta. Cred că artiştii din trecut au făcut asta. Cred că Bad Bunny înţelege asta şi cred că va avea o prestaţie excelentă”, a declarat Goodell.

Cântăreţul, care a fost cel mai ascultat artist pe Spotify în patru din ultimii şase ani, a declarat că a evitat Statele Unite în turneul său mondial actual din cauza temerilor că agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) ar putea efectua raiduri asupra fanilor la concertele sale.

