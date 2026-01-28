Băncile listate la BVB - bine capitalizate, dar cu perspective de creştere mai temperate

Sectorul bancar din ţara noastră, unul dintre principalele sectoare ale Bursei de Valori Bucureşti (BVB), este bine poziţionat pentru 2026, beneficiind de niveluri solide de capitalizare şi lichiditate, care îi permit să facă faţă unui context macroeconomic încă incert. Menţinerea dobânzilor la cote ridicate în prima parte a anului va continua să susţină veniturile băncilor, însă temperarea creditării, creşterea graduală a creditelor neperformante şi presiunile fiscale suplimentare vor limita potenţialul de creştere al profitabilităţii, potrivit analiştilor şi brokerilor consultaţi de ziarul BURSA.

Anul trecut, preţurile acţiunilor principalelor bănci din ţara noastră listate la BVB au atins noi recorduri istorice, în contextul unor creşteri generalizate fulminante. Titlurile Banca Transilvania, societate care a distribuit două tranşe de dividende, au avut un randament net de 42,4%, circa 33% reprezentând creşterea cotaţiei, în vreme ce acţiunile BRD - Groupe Societe Generale s-au apreciat cu 44,3%, randamentul total net fiind de 49,4%, într-o perioadă în care indicele BET-TRN s-a apreciat cu 53,2%.

Pentru acest an, dividendul estimat de brokeri pentru Banca Transilvania este cu peste jumătate mai redus decât cel acordat anul trecut, în vreme ce în cazul BRD dividendul estimat este în uşoară creştere, însă preţurile mult mai ridicate ale acţiunilor şi majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16% vor reduce randamentele alocărilor de numerar, conform calculelor noastre.

• Marcel Murgoci, Estinvest: ”Banca Transilvania va fi şi în anul 2026 liderul sectorului bancar la BVB”

Sectorul bancar a avut o evoluţie foarte bună în anul 2025, în principal datorită creşterii profitabilităţii Băncii Transilvania, spune Marcel Murgoci, directorul de operaţiuni al societăţii de brokeraj Estinvest.

Instituţia de credit din Cluj a raportat un profit net individual de 2,92 miliarde de lei pentru primele nouă luni ale anului trecut, cu 7,9% peste cel din acelaşi interval al anului 2024, în condiţiile în care veniturile operaţionale au urcat cu 19,7%, până la 7,15 miliarde de lei. Pe de altă parte, cheltuielile operaţionale s-au majorat cu 32,3%, până la 3,72 miliarde lei, ceea ce a dus la erodarea marjelor, dinamica rezultatului net fiind influenţată şi de costul mai ridicat al riscului.

”Banca Transilvania va fi şi în anul 2026 liderul sectorului bancar pe piaţa BVB, investitorii fiind în continuare atraşi de politica generoasă de dividende promovată de bancă în ultimii ani. Pentru a întări acest mesaj, CEO-ul băncii a declarat că, pentru 2026, instituţia anticipează un mix de dividende şi acţiuni gratuite, fără intenţia de a bugeta o creştere redusă”, ne-a transmis brokerul de la Estinvest.

Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA Romania, consideră că perspectivele sectorului bancar din ţara noastră sunt bune, deoarece nivelul de bancarizare este unul dintre cele mai reduse din Europa. ”Deci este loc mare de creştere”, spune Codirlaşu.

Conform analistului, economia României va creşte anul acesta, chiar dacă sub potenţial, ceea ce va susţine sectorul bancar. Săptămâna trecută, ministrul finanţelor Alexandru Nazare a afirmat că proiecţia de creştere economică pentru 2026 este de circa 1%, în vreme ce, potrivit unor estimări recente ale Băncii Mondiale, economia ţării nostre va creşte în acest an cu 1,3%, faţă de un avans de 0,8% anul trecut, urmând ca ritmul să se îmbunătăţească la 1,9% în 2027.

”Foarte important este faptul că sectorul bancar, din punctul de vedere al lichidităţii şi al capitalizării, este printre cele mai bine poziţionate din Uniunea Europeană”, spune Adrian Codirlaşu.

• Irina Răilean: ”Temperarea creditării, creşterea graduală a creditelor neperformante şi presiunile fiscale suplimentare vor limita potenţialul de creştere a profitului băncilor”

Estimările privind sectorul bancar din România pentru anul 2026 indică o normalizare treptată a performanţei, după anii excepţionali din punct de vedere al profitabilităţii, într-un context macroeconomic încă provocator, consideră Irina Răilean, CFA, fondatoarea Mosaiq8 - platformă de analiză fundamentală a companiilor listate la BVB.

”În primul rând, este puţin probabil ca BNR să iniţieze reduceri ale ratei dobânzii în prima jumătate a anului 2026, având în vedere nivelul ridicat al inflaţiei. Astfel, mediul de dobânzi va rămâne ridicat cel puţin în prima parte a anului, ceea ce va continua să susţină veniturile din dobânzi ale băncilor”, ne-a transmis analistul CFA, adăugând: ”În al doilea rând, la nivel de sector se observă un trend uşor ascendent al ratei creditelor neperformante (NPL), iar această tendinţă este de aşteptat să continue în 2026. Presiunea vine în special din zona populaţiei, unde venitul disponibil real a scăzut în ultimele luni, ca urmare a inflaţiei persistente şi a majorărilor de taxe, ceea ce poate afecta capacitatea de rambursare a unor debitori, în special pe segmentele mai sensibile la ciclul economic”.

În ceea ce priveşte activitatea de creditare, ritmul de creştere s-a temperat semnificativ, coborând sub 10% (conform datelor brute aferente lunii octombrie 2025), tendinţă aşteptată să continue în 2026, spune Irina Răilean. ”Creditele de consum sunt cele mai afectate, în contextul unui consum mai slab, determinat de mediul inflaţionist ridicat, de creşterea poverii fiscale şi de deteriorarea încrederii consumatorilor. Creditarea companiilor rămâne mai rezilientă, însă fără a compensa integral încetinirea segmentului retail”, a adăugat Irina Răilean.

În opinia sa, un factor fiscal semnificativ care va influenţa sectorul bancar în 2026 este creşterea taxei aplicate instituţiilor de credit. Începând cu 1 iulie 2025, România a majorat taxa suplimentară pe cifra de afaceri a băncilor de la 2% la 4%, iar această cotă este aşteptată să se aplice integral pe parcursul anului 2026, erodând parţial profitabilitatea sectorului.

”Per total, într-un context macroeconomic care rămâne fragil, menţinerea dobânzilor la niveluri ridicate în prima parte a anului va continua să susţină veniturile din dobânzi, însă temperarea creditării, creşterea graduală a creditelor neperformante şi presiunile fiscale suplimentare vor limita potenţialul de creştere al profitului”, a conchis fondatoarea Mosaiq8.

• Aurelian Dochia: ”Nu cred că sistemul bancar este vulnerabil la schimbări ale dobânzilor”

Perspectivele sectorului bancar sunt bune, consideră analistul economic Aurelian Dochia, în opinia căruia, în momentul de faţă nu există ”probleme imediate” care să ameninţe industria.

”Capitalizarea este foarte bună, iar raportul dintre credite şi depozite este confortabil pentru bănci, acestea având capacitatea de a creşte creditarea în cazul în care există cerere. De asemenea, plasamentele în titluri de stat oferă în continuare o soluţie bună pentru băncile care au un exces de lichiditate, faţă de creditele acordate”, ne-a spus analistul economic.

În opinia sa, sistemul bancar nu este vulnerabil la schimbări ale dobânzilor. ”Spun acest lucru deoarece este posibil ca banca naţională să reducă dobânda de referinţă, ceea ce ar determina scăderea dobânzilor din piaţă. Deja se observă că dobânzile de pe piaţa interbancară sunt, de multe ori, mai mici decât dobânda de referinţă. Aş spune că băncile se află într-o poziţie confortabilă, operând mai degrabă într-un mod «business as usual»”, afirmă Aurelian Dochia.

Conform analistului economic, anul 2025 a fost neobişnuit pentru bursele de valori din întreaga lume, nu doar în România. ”Au existat aprecieri bazate, în mare parte, pe speranţa unor scenarii; că inteligenţa artificială va aduce creşteri de productivitate. Acest optimism a dus, în opinia mea, bursele de valori la raporturi Price to Earnings foarte ridicate. Cred că evaluările la care au ajuns în prezent bursele sunt nesustenabile şi vor apărea nişte corecţii; nu ştiu când. Din această perspectivă, indiferent de rezultatele financiare ale companiilor din România şi, în particular, ale băncilor, dacă întreaga bursă va fi cuprinsă de un sentiment negativ, este posibil ca şi băncile să sufere, chiar dacă nu se va schimba nimic în privinţa profitabilităţii lor”, ne-a spus Aurelian Dochia.

• Cristian Sporiş: ”Sistemul bancar românesc se află în cea mai bună perioadă istorică”

Sistemul bancar românesc se află, în momentul de faţă, în cea mai bună perioadă istorică, atât din punctul de vedere al lichidităţii, cât şi din punctul de vedere al capitalului, al profitabilităţii şi al creditelor neperformante, spune Cristian Sporiş, Vice-Preşedinte al Diviziei Corporate şi Investment Banking şi membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank Romania.

”Cumva, sistemul bancar este pregătit pentru un val masiv de investiţii în perioada imediat următoare”, a afirmat săptămâna trecută reprezentantul instituţiei de credit cu ocazia evenimentului ce a marcat revenirea Raiffeisen în calitate de intermediar la Bursa de Valori Bucureşti.

Legat de domeniile în care crede că se va investi, Cristian Sporiş a spus: ”Vom auzi de centrale de producţie de energie pe gaz; odată ce va continua dezvoltarea infrastructurii rutiere, cu siguranţă va fi nevoie de mai multe spaţii logistice. Toată lumea se pregăteşte pentru o rezoluţie cu privire la Ucraina şi, atunci, cu siguranţă vom fi parte (n.r. la procesul de reconstrucţie), datorită proximităţii, pentru că marfa respectivă trebuie să treacă pe undeva. Sunt convins că, datorită faptului că avem cea mai lungă graniţă cu Ucraina, va trece şi prin România, nu doar prin Polonia sau Ţările Baltice”.

Competiţia în piaţa bancară este acerbă, mai spus reprezentantul Raiffeisen. ”Sistemul beneficiază de o lichiditate excedentară şi, cu siguranţă, fiecare bancă doreşte să plaseze această lichiditate. Prin urmare, sunt convins că anul acesta va fi un an bun din punctul de vedere al creditelor sindicalizate şi al emisiunilor de obligaţiuni”, a afirmat Cristian Sporiş, răspunzând la o întrebare adresată de jurnalişti.