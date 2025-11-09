BBC, acuzat că ar fi manipulat un discurs al lui Donald Trump într-un documentar electoral

Guvernul britanic consideră „extrem de gravă” acuzaţia adusă BBC de Casa Albă, potrivit căreia postul public ar fi prezentat în mod înşelător un discurs al preşedintelui Donald Trump într-un documentar difuzat înaintea alegerilor prezidenţiale americane din 2024, relatează AFP.

Ministrul britanic al culturii, Lisa Nandy, a declarat la BBC News că a discutat deja cu preşedintele instituţiei, Samir Shah, care va fi audiat luni de comisia parlamentară pentru cultură şi mass-media. Potrivit presei britanice, acesta ar urma să îşi ceară scuze oficial.

Cazul, dezvăluit de The Daily Telegraph, vizează o ediţie a emisiunii „Panorama”, în care fragmente distincte dintr-un discurs al lui Trump ar fi fost montate astfel încât să pară că acesta îi îndeamnă pe susţinători să „lupte ca nişte diavoli” şi să meargă cu el la Capitoliu. În realitate, cele două pasaje aparţineau unor contexte diferite din acelaşi discurs.

Lisa Nandy a avertizat că acuzaţia nu priveşte doar acest caz izolat, ci ridică semne de întrebare asupra unei „posibile prejudecăţi sistemice” în modul în care BBC abordează subiectele sensibile. Totodată, ministrul şi-a exprimat încrederea că instituţia „va trata situaţia cu toată seriozitatea”.

Postul public britanic a fost sancţionat recent de Ofcom pentru un alt caz de „înşelare a publicului”, într-un reportaj din Gaza în care nu s-a precizat că naratorul era fiul unui lider al mişcării Hamas.