Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BBC: Bursele din Asia scad puternic pe fondul corecţiilor din sectorul tehnologic

A.M.
Piaţa de Capital / 26 iunie, 14:34

BBC: Bursele din Asia scad puternic pe fondul corecţiilor din sectorul tehnologic

Acţiunile tranzacţionate pe pieţele asiatice înregistrează deprecieri semnificative în sesiunea de vineri, evoluţia fiind dictată de vânzările masive din sectorul tehnologic, unde investitorii îşi penalizează activele din cauza temerilor legate de supraevaluare, relatează BBC.

Tranzacţionarea pe bursa din Coreea de Sud a fost oprită temporar după ce indicele de referinţă Kospi a consemnat o prăbuşire de 8%, activând mecanismul automat de întrerupere a panicilor de piaţă, pentru ca ulterior să închidă şedinţa cu un minus de 5,8%, conform sursei citate.

Scăderile din regiune urmează evoluţiei titlurilor Apple de pe bursa americană, care au pierdut joi 6% din valoare, ca urmare a anunţului privind majorarea preţurilor pentru iPad şi MacBook din cauza scumpirii cipurilor. În paralel, investitorii îşi manifestă îngrijorarea cu privire la sumele uriaşe alocate de marile companii pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligenţă artificială (AI), informează sursa menţionată.

„Cazul de investiţii pe termen lung pentru AI rămâne convingător, dar investitorii devin mult mai selectivi cu privire la companiile care îşi pot justifica evaluările actuale”, declară David Makaryan, partener senior în cadrul firmei de investiţii Alpha Pacific Group. Acesta arată că actorii din piaţă reevaluează activele tehnologice şi marchează profiturile obţinute în urma raliului din lunile precedente, potrivit BBC.

Pe celelalte pieţe din regiune, indicele japonez Nikkei 225 a închis sesiunea cu o scădere de peste 4%, influenţat direct de prăbuşirea cu 12,5% a acţiunilor gigantului de investiţii SoftBank. Indicii bursieri din Taiwan şi China continentală raportează, de asemenea, deprecieri severe la finalul săptămânii, notează sursa citată.

„Costul ridicat al comercializării instrumentelor AI este transferat treptat către consumatori”, afirmă Raymond Woo, analist în cadrul Kyoto University Innovation Capital. Reprezentantul instituţiei precizează că actualul context ridică întrebări fireşti despre ritmul în care cererea reală va egala investiţiile masive şi dacă evaluările de astăzi ale companiilor tech sunt conforme cu realitatea, informează BBC.

Presiunea pe costurile componentelor afectează şi alte mari companii din tehnologie, precum Microsoft, ale cărei acţiuni au scăzut după anunţul privind scumpirea consolelor Xbox. Volatilitatea ridicată de pe bursa din Coreea de Sud din această săptămână marchează a treia declanşare a mecanismului de siguranţă în ultimele zile şi a cincea de la începutul anului curent, mai adaugă sursa menţionată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

26 iunie
Ediţia din 26.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2390
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5912
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6838
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0731
Gram de aur (XAU)Gram de aur598.3364

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb