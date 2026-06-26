BBC: Bursele din Asia scad puternic pe fondul corecţiilor din sectorul tehnologic

Acţiunile tranzacţionate pe pieţele asiatice înregistrează deprecieri semnificative în sesiunea de vineri, evoluţia fiind dictată de vânzările masive din sectorul tehnologic, unde investitorii îşi penalizează activele din cauza temerilor legate de supraevaluare, relatează BBC.

Tranzacţionarea pe bursa din Coreea de Sud a fost oprită temporar după ce indicele de referinţă Kospi a consemnat o prăbuşire de 8%, activând mecanismul automat de întrerupere a panicilor de piaţă, pentru ca ulterior să închidă şedinţa cu un minus de 5,8%, conform sursei citate.

Scăderile din regiune urmează evoluţiei titlurilor Apple de pe bursa americană, care au pierdut joi 6% din valoare, ca urmare a anunţului privind majorarea preţurilor pentru iPad şi MacBook din cauza scumpirii cipurilor. În paralel, investitorii îşi manifestă îngrijorarea cu privire la sumele uriaşe alocate de marile companii pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligenţă artificială (AI), informează sursa menţionată.

„Cazul de investiţii pe termen lung pentru AI rămâne convingător, dar investitorii devin mult mai selectivi cu privire la companiile care îşi pot justifica evaluările actuale”, declară David Makaryan, partener senior în cadrul firmei de investiţii Alpha Pacific Group. Acesta arată că actorii din piaţă reevaluează activele tehnologice şi marchează profiturile obţinute în urma raliului din lunile precedente, potrivit BBC.

Pe celelalte pieţe din regiune, indicele japonez Nikkei 225 a închis sesiunea cu o scădere de peste 4%, influenţat direct de prăbuşirea cu 12,5% a acţiunilor gigantului de investiţii SoftBank. Indicii bursieri din Taiwan şi China continentală raportează, de asemenea, deprecieri severe la finalul săptămânii, notează sursa citată.

„Costul ridicat al comercializării instrumentelor AI este transferat treptat către consumatori”, afirmă Raymond Woo, analist în cadrul Kyoto University Innovation Capital. Reprezentantul instituţiei precizează că actualul context ridică întrebări fireşti despre ritmul în care cererea reală va egala investiţiile masive şi dacă evaluările de astăzi ale companiilor tech sunt conforme cu realitatea, informează BBC.

Presiunea pe costurile componentelor afectează şi alte mari companii din tehnologie, precum Microsoft, ale cărei acţiuni au scăzut după anunţul privind scumpirea consolelor Xbox. Volatilitatea ridicată de pe bursa din Coreea de Sud din această săptămână marchează a treia declanşare a mecanismului de siguranţă în ultimele zile şi a cincea de la începutul anului curent, mai adaugă sursa menţionată.