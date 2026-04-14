BBC: Peter Magyar spune că i-ar cere lui Putin să oprească războiul

Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei a declarat că ar răspunde dacă Vladimir Putin l-ar suna şi că i-ar cere să oprească uciderile şi să încheie războiul din Ucraina, relatează BBC.

La o zi după victoria electorală care a pus capăt celor 16 ani de guvernare neîntreruptă a lui Viktor Orban, viitorul prim-ministru al Ungariei a spus, potrivit BBC, că a discutat deja cu zece lideri europeni.

Magyar a precizat că nu intenţionează să îl sune pe Vladimir Putin, partener apropiat al lui Orban, dar că ar vorbi cu liderul rus dacă acesta l-ar contacta, notează BBC.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat Peter Magyar în conferinţa de presă-maraton de trei ore organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza, potrivit BBC.

„Nu cred că se va întâmpla”, a adăugat el, iar BBC relatează că Magyar a continuat spunând: „dar dacă am vorbi, i-aş spune să pună capăt, vă rog, după patru ani, uciderilor şi să încheie acest război”.

Moscova a reacţionat spunând că respectă victoria lui Magyar şi că se aşteaptă la relaţii „pragmatice” cu Budapesta, arată BBC.

Orban a fost şi un aliat-cheie al lui Donald Trump, care l-a susţinut înaintea alegerilor de duminică, iar JD Vance a întărit acest sprijin printr-o vizită de campanie de două zile săptămâna trecută, relatează BBC.

Magyar a declarat jurnaliştilor că nici el nu îl va suna pe Trump, însă, dacă preşedintele american l-ar suna, i-ar spune că se bucură, întrucât Ungaria şi Statele Unite sunt „aliaţi puternici în NATO”, şi l-ar invita la marcarea a 70 de ani de la revolta ungară împotriva ocupaţiei sovietice, în octombrie anul viitor, notează BBC.