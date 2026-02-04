Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BCR şi Erste Group: finanţare de 58,5 milioane euro pentru proiectul eolian al Greenvolt Power

C.A.
Bănci-Asigurări / 4 februarie, 18:31

BCR şi Erste Group: finanţare de 58,5 milioane euro pentru proiectul eolian al Greenvolt Power

Banca Comercială Română (BCR) acordat o finanţare de 29,25 milioane euro către Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group, dezvoltator global de proiecte eoliene şi solare, dar şi de sisteme de stocare a energiei în baterii. Compania dezvoltă un proiect eolian onshore de 49,8 MW, în Săcele, judeţul Constanţa, cu data estimată de finalizare a construcţiei în a doua jumătate din 2026, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Sursa precizează că valoarea totală a finanţării se ridică la 58,5 milioane euro, fiind asigurată de BCR şi Erste Group Bank AG. Pe lângă finanţarea pe termen lung de 29,25 milioane euro, BCR contribuie şi cu alte două facilităţi destinate susţinerii fazelor de construcţie şi operare ale proiectului.

Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities la BCR, a declarat că finanţarea evidenţiază expertiza băncii în proiecte de energie şi capacitatea de a oferi soluţii pentru investiţii majore în infrastructură. Despre colaborarea cu Erste Group, aceasta a mai transmis că „ne permite să punem la dispoziţia clienţilor tichete de finanţare mari, contribuind la securitatea energetică regională, dezvoltarea comunităţilor şi competitivitatea economică a României”.

Joăo Manso Neto, CEO al Greenvolt Group, a declarat că „Europa Centrală şi de Est, în special România, rămân pieţe strategice pentru Greenvolt, unde continuăm să implementăm şi să livrăm proiecte de înaltă calitate, cu un impact clar asupra tranziţiei energetice - esenţială atât din motive de mediu, cât şi pentru consolidarea independenţei şi securităţii energetice, care devin factori tot mai importanţi pentru creşterea şi stabilitatea fiecărui stat”, menţionează sursa citată.

Ladislav Tolmaèi, Executive Director Corporate Finance la Erste Group Bank, a adăugat că sprijinul financiar reflectă încrederea în Greenvolt şi în piaţa de energie regenerabilă a ţării noastre, se precizează în cadrul comunicatului transmis redacţiei.

Sursa transmite că tranzacţia a beneficiat de consultanţa juridică a Clifford Chance Badea şi de auditul PwC al modelului financiar, confirmând importanţa unei structuri solide pentru proiecte de energie de mari dimensiuni.

