BHB Avenue confirmă maturizarea pieţei premium din nordul Bucureştiului

Nordul Bucureştiului continuă să se evidenţieze ca o zonă-cheie pentru segmentul rezidenţial premium, iar proiecte complet finalizate, precum BHB Avenue, marchează maturizarea acestei pieţe, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Dezvoltat de BHB Properties în zona Fabrica de Glucoză, proiectul s-a livrat integral înainte de termen, cu o investiţie totală de 35 de milioane de euro, se arată în comunicat.

Conform sursei menţionate, BHB Avenue oferă 116 apartamente premium, cu facilităţi de top: piscină interioară de 18 metri cu zonă de spa, sală de fitness, saună şi jacuzzi, grădini urbane, servicii de concierge, patru lifturi dedicate, parcări subterane şi un lobby impresionant de peste şapte metri înălţime.

Ibrahim Bahbahani de la BHB Properties a declarat: „Proiectul nu este o alegere speculativă, ci una strategică, într-un areal care concentrează infrastructură, capital şi un profil de client bine definit. Ne adresăm cumpărătorilor şi investitorilor care caută securizarea capitalului, randamente predictibile şi potenţial real de apreciere”, se arată în comunicat.

Din punct de vedere investiţional, BHB Avenue combină venituri recurente din închiriere către segmentul corporate şi expat, potenţial de creştere a valorii într-o zonă cu ofertă limitată şi lichiditate ridicată la revânzare, subliniază sursa menţionată. Proximitatea faţă de centrele de business şi infrastructura urbană solidă adaugă atractivitate proiectului atât pentru investitori orientaţi către randament, cât şi pentru cei care urmăresc conservarea valorii capitalului, conform comunicatului.

Founder & CEO North Bucharest Investments, Vlad Musteata, subliniază: „În real estate-ul premium, decizia nu mai depinde de zgomotul macroeconomic, ci de arhitectura investiţiei. BHB Avenue întruneşte toate criteriile unei pieţe mature: livrare completă, cerere reală, locaţie relevantă şi produs care poate fi păstrat sau monetizat strategic”, potrivit comunicatului de presă.