Biden îl acuză pe Trump că a „distrus democraţia”

Fostul preşedinte american Joe Biden a lansat vineri un atac dur la adresa succesorului său, Donald Trump, afirmând că acesta „a dat cu bila de demolat în democraţie”, într-un discurs rostit la o gală a Partidului Democrat din Nebraska, transmite CNN.

„Ştiam că Trump va distruge ţara, dar nu mi-am imaginat, trebuie să recunosc, că va exista chiar o bilă de demolat adevărată”, a spus Biden, făcând aluzie la demolarea Aripii de Est a Casei Albe, transformată de Trump într-o sală de bal de 8.000 de metri pătraţi. „E un simbol perfect al preşedinţiei lui. Trump a dat cu bila de demolat nu doar în casa poporului, ci şi în Constituţie, în statul de drept, în însăşi democraţia noastră.”

Fostul lider democrat l-a ironizat şi pentru afirmaţiile potrivit cărora al doilea său mandat ar fi adus „o eră de aur” în SUA. „Singurul aur este cel pe care îl atârnă prin birou”, a spus Biden, referindu-se la decorul aurit introdus de Trump în Biroul Oval.

Adresându-se direct fostului preşedinte republican, Biden a spus: „Te comporţi într-un fel care ne face de ruşine ca naţiune, sincer.” El l-a acuzat pe Trump că guvernează în interesul elitelor economice: „Tu lucrezi pentru noi, domnule preşedinte, nu noi pentru tine. Nu doar pentru bogaţi.”

Biden a vorbit şi despre diagnosticul său recent de cancer de prostată, încheind tratamentul cu radioterapie cu câteva săptămâni în urmă. „Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru medici, asistente şi progresele incredibile din cercetarea împotriva cancerului. Iar acum, Trump şi prietenii lui republicani taie finanţarea pentru sănătate şi o fac mai scumpă pentru aproape toată lumea”, a declarat el.

Discursul a avut loc pe fondul celui mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA, cauzat de disputele privind finanţarea sistemului de sănătate. Democraţii refuză să sprijine proiectul de buget propus de republicani, care nu prelungeşte subvenţiile pentru asigurările medicale din Affordable Care Act.

Biden a salutat victoria democraţilor la recentele alegeri locale, afirmând că „Partidul Democrat s-a întors”. Printre victoriile menţionate se numără alegerea lui Zohran Mamdani ca primar al New York-ului şi câştigarea funcţiilor de guvernator de către Abigail Spanberger (Virginia) şi Mikie Sherrill (New Jersey).

În final, Biden a reluat apelul său la apărarea democraţiei: „Democraţia nu e ceva garantat. Nici măcar în America. Trebuie să alegem lideri care cred în ea, care o apără şi o protejează. Niciun preşedinte nu o poate distruge atâta timp cât stăm uniţi şi luptăm pentru ea.”