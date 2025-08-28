Bilanţul atacului rusesc asupra Kievului a crescut la 18 morţi

Numărul victimelor în urma loviturilor ruseşti care au vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi a crescut la 18 morţi, potrivit Ukrainskaia Pravda, de la care relatăm cele ce urmează. Printre victime se află şi patru minori.

Un bilanţ anterior indica 15 morţi, 38 de răniţi şi 10 persoane dispărute. La ora 14:34, Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă anunţase recuperarea unui nou cadavru de sub dărâmăturile unui bloc de cinci etaje, urcând bilanţul la 17 victime. Câteva minute mai târziu, autorităţile au confirmat decesul celei de-a 18-a persoane.

Psihologii au oferit asistenţă pentru 115 persoane afectate de atac, au precizat sursele ucrainene.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat ferm, afirmând că Rusia „nu se va opri de la nimic pentru a teroriza ţara”. În timpul bombardamentului, sediul Delegaţiei Uniunii Europene din centrul Kievului a fost avariat, la fel şi biroul British Council din apropiere.