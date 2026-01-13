Binance a prevenit în 2025 pierderi în valoare de 6,7 miliarde de dolari pentru 5,4 milioane de utilizatori

Cu cei peste 1280 de specialişti în echipa de securitate şi compliance, Binance a reuşit în 2025 să prevină pierderi de 6,7 miliarde USD pentru 5,4 milioane de clienţi expuşi la fraude cripto, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, cifra este cu atât mai importantă cu cât, potrivit Chainalysis, companie de analiză a datelor în spaţiul blockchain, 2025 a fost anul în care criminalitatea cripto a atins un nivel record.

Conform datelor companiei de analiză, cel puţin 154 de miliarde de dolari au ajuns în 2025 la adrese cripto ilicite, a relatat comunicatul. Aceasta reprezintă o creştere de 162% faţă de anul anterior, determinată în principal de o explozie cu 694% a valorilor primite de entităţi aflate sub sancţiuni, a subliniat sursa menţionată.

Chiar şi dacă valoarea primită de entităţile sancţionate ar fi rămas constantă, 2025 tot ar fi fost un an record pentru criminalitatea crypto, deoarece activitatea a crescut în aproape toate categoriile ilicite, a informat Binance.

Volumele ilicite rămân totuşi foarte mici comparativ cu economia crypto în ansamblu, care este dominată de tranzacţii legitime, potrivit comunicatului. Ponderea estimată a activităţii ilicite din totalul volumului tranzacţionat atribuit a crescut uşor faţă de 2024, dar se menţine sub 1%, a subliniat Binance.

În ultimii ani, stablecoin-urile au preluat dominaţia peisajului tranzacţiilor ilicite şi acum reprezintă 84% din întregul volum ilicit, reiese din sursa citată, iar evoluţia menţionată oglindeşte tendinţele generale ale ecosistemului, unde stablecoin-urile ocupă o pondere tot mai mare datorită avantajelor practice: transferuri transfrontaliere uşoare, volatilitate redusă şi utilitate extinsă.

Coreea de Nord a furat mai mult ca oricând, iar tokenul rusesc A7A5 a facilitat evaziunea sancţiunilor la scară uriaşă, a mai informat Binance. Hackerii legaţi de RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) au furat singuri peste 2 miliarde de dolari în 2025, a subliniat sursa citată.

În 2025, au apărut şi s-au impus clar reţelele chinezeşti de spălare de bani (CMLN = Chinese Money Laundering Networks) ca forţă dominantă în ecosistemul ilicit on-chain, reiese din sursa amintită. Operaţiunile sofisticate au dus la un nou nivel diversificarea, oferind servicii specializate de tip „spălare ca serviciu” şi infrastructură criminală completă, de la fraude şi scam-uri, până la spălarea fondurilor furate de Coreea de Nord, evaziune de sancţiuni şi finanţare a terorismului, conform sursei citate.

De la operatori de ransomware, platforme CSAM (Material de abuz sexual infantil), distribuitori de malware şi până la pieţe ilicite, toţi depind de un strat dens de furnizori de infrastructură (domenii, hosting bulletproof etc.) care devin tot mai vizibili pe lanţ şi tot mai rezistenţi la acţiuni legale, a amintit Binance, care a mai precizat că traficul de persoane recurge din ce în ce mai mult la cryptomonede, iar un fenomen deosebit de îngrijorător este creşterea atacurilor cu agresiune fizică: infractorii folosesc violenţa pentru a forţa victimele să transfere active.

Cooperarea dintre autorităţile de aplicare a legii, organismele de reglementare şi companiile din domeniul cryptomonedelor va fi crucială în combaterea acestor ameninţări în continuă evoluţie şi convergenţă, mai este transmis în comunicat. Deşi procentul general al activităţilor ilicite rămâne mic în raport cu utilizarea legitimă a cryptomonedelor, miza pentru menţinerea integrităţii şi securităţii ecosistemului cryptomonedelor nu a fost niciodată mai mare, este concluzionat în sursa amintită.