Bloomberg: China a aprobat importurile de produse lactate din România

China a autorizat importurile de produse lactate din România, deschizând astfel accesul producătorilor locali la o piaţă evaluată la aproximativ 70 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Autoritatea vamală chineză a precizat că firmele româneşti eligibile vor putea exporta o gamă variată de produse, inclusiv lapte, brânzeturi, lapte praf, zer şi formule pentru sugari, cu respectarea standardelor sanitare impuse de Beijing, informează Bloomberg.

Conform Reuters, unităţile de procesare trebuie să fie autorizate de autorităţile române şi înregistrate în China, iar materia primă utilizată trebuie să provină din ferme monitorizate oficial şi libere de boli majore.

Decizia intervine pe fondul intensificării relaţiilor comerciale agricole dintre cele două state şi deschide oportunităţi pentru extinderea exporturilor româneşti pe una dintre cele mai mari pieţe globale de lactate. Cu toate acestea, impactul concret va depinde de capacitatea producătorilor de a respecta cerinţele de certificare şi de a asigura volume constante pentru livrare.

La mijlocul lunii martie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, aflat într-o vizită oficială în China, anunţa semnarea, împreună cu omologul său Han Jun, a unui protocol care prevede exportul de produse lactate, peşte şi carne de pui procesată.

„Semnez cu omologul meu de-aici poate cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească. O să avem acces la o piaţă extrem de importantă pentru produsele româneşti. Am reuşit pentru prima oară să deblocăm o piaţă cu tradiţie istorică. Este cel mai important moment pentru România să ai desfacere pe această piaţă. Înainte de Revoluţie am avut, dar după Revoluţie nu am mai avut acorduri comerciale încheiate pe produse agroalimentare”, a declarat atunci Florin Barbu, subliniind că firmele româneşti vor putea ulterior să încheie contracte de export pe piaţa chineză.