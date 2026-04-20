Bloomberg: Trump afirmă că este foarte puţin probabil să prelungească armistiţiul cu Iranul

Armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran va expira „miercuri seara, ora Washingtonului”, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat Bloomberg, apreciind că o eventuală prelungire este „foarte improbabilă”.

Acordul de încetare a focului fusese conceput iniţial pentru o perioadă de două săptămâni şi a intrat în vigoare în seara zilei de 7 aprilie.

„Nu mă voi lăsa presat să accept un acord dezavantajos. Avem tot timpul necesar”, a afirmat Trump în cadrul interviului.

Întrebat dacă anticipează reluarea imediată a ostilităţilor în lipsa unui acord, liderul de la Casa Albă a răspuns: „Dacă nu se ajunge la un acord, mă aştept cu siguranţă la acest lucru”.

Anterior, poziţia lui Trump privind prelungirea armistiţiului a fost fluctuantă. În cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu presa, desfăşurată săptămâna trecută, acesta a fost întrebat de cinci ori dacă va extinde armistiţiul şi a oferit trei răspunsuri diferite, potrivit CNN.