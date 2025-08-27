Bloomberg: UE va propune săptămâna aceasta eliminarea tarifelor care se aplică produselor americane

Uniunea Europeană intenţionează să adopte până la sfârşitul acestei săptămâni, în regim de urgenţă, o legislaţie prin care să elimine toate tarifele aplicate produselor industriale americane, conform unei cerinţe a preşedintelui Donald Trump. Măsura ar urma să deschidă calea pentru reducerea tarifelor impuse de SUA la exporturile de automobile europene, transmite Bloomberg.

Totodată, Comisia Europeană - responsabilă de negocierile comerciale în numele UE - pregăteşte tarife preferenţiale pentru anumite produse agricole şi fructe de mare americane, au declarat surse apropiate dosarului.

Bruxelles-ul admite că acordul comercial recent convenit cu Washingtonul avantajează Statele Unite, dar îl consideră necesar pentru stabilitatea şi predictibilitatea mediului de afaceri. Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, l-a descris drept „puternic, chiar dacă nu perfect”.

Eliminarea tarifelor vine în contextul în care Trump a avertizat că va introduce noi taxe şi penalităţi împotriva ţărilor care impozitează serviciile online, fără a preciza clar dacă Uniunea Europeană ar fi vizată.

În prezent, exporturile de autoturisme şi componente auto din UE către SUA sunt supuse unor tarife de 27,5%. Conform înţelegerii dintre Washington şi Bruxelles, acestea ar urma să fie reduse la 15%, însă Trump a condiţionat aplicarea reducerii de eliminarea tarifelor europene pentru bunurile industriale americane.

Dacă noul act legislativ va fi adoptat până la finalul lunii august, reducerea tarifelor la automobilele europene ar urma să se aplice retroactiv de la 1 august. Doar Germania a exportat în 2024 autoturisme şi componente auto în valoare de 34,9 miliarde de dolari către SUA.

Pentru a accelera procesul, Comisia Europeană va renunţa la realizarea unui studiu de impact, procedură standard în astfel de situaţii, au precizat sursele citate de Bloomberg.