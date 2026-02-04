Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bogdan Ivan: "Preţurile la gaz rămân stabile pentru români"

O.S.
Miscellanea / 4 februarie, 21:23

Sursa foto:Facebook/Bogdan Ivan

Sursa foto:Facebook/Bogdan Ivan

O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută şi mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit Agerpres.

"O spun de trei luni şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie”, a explicat Ivan, conform unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, potrivit sursei.

El a adăugat că liberalizarea treptată „protejează românii de scumpiri necontrolate şi, în acelaşi timp, ajută mediul privat să fie competitiv”. Surse guvernamentale citate de Agerpres arată că ministrul a subliniat consensul atins în coaliţie ca fiind „foarte benefic, mai ales că românii nu mai puteau suporta încă o rundă de majorări de preţuri”, relatează sursa menţionată.

"Cât timp sunt ministrul Energiei, preţurile la gaz nu vor creşte”, a mai declarat Ivan, potrivit declaraţiilor făcute miercuri la Palatul Victoria, adăugând că gestionează „cu specialişti de top o tranziţie sănătoasă către o piaţă liberă, predictibilă şi organizată, nu haotică, cum s-a întâmplat în ultimii ani”, subliniază aceeaşi sursă.

Ministrul a precizat că în perioada următoare va veni cu cadrul normativ şi paşii de urmat, astfel încât „până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, preţul va rămâne unul corect pentru români”, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

