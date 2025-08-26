Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bolojan discută cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării prioritizarea proiectelor din PNRR

I.S.
Politică / 26 august, 19:19

Bolojan discută cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării prioritizarea proiectelor din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a avut discuţii pe tema prioritizării investiţiilor din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării, şeful Executivului afirmând că fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare. În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei - A7, precum şi proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare, iar la Dezvoltare, discuţiile s-au concentrat pe investiţiile incluse în componenta ”Valul Renovării”. Cele două ministere vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanţare din PNRR.

Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investiţiilor propuse prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) au continuat astăzi cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susţinute prin acest mecanism european şi prin identificarea altor surse de finanţare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR, anunţă Executivul într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, ”proiectele de transport şi de dezvoltare locală care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026, precum şi cele asumate de România drept ţinte de investiţii prin PNRR vor fi în continuare finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”.

”Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vor prezenta Guvernului, în scurt timp, proiectele prioritizate, pentru a beneficia în continuare de finanţare din PNRR. Pentru celelalte proiecte contractate, care sunt vitale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport şi a comunităţilor locale, vor fi identificate surse de finanţare din Programul Operaţional Sectorial Transporturi, Fondul de Modernizare, Fondul Social European, alte surse de finanţare europene sau naţionale”, afirmă Executivul.

”Pentru mediul economic şi pentru dinamica implementării proiectelor este esenţial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investiţiilor şi a finanţărilor asigurate. Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte şi etapizarea lor, pe baza unor principii clare de dezvoltare strategică, cu încadrarea în anvelopa de finanţare. Obiectivul nostru ferm este să menţinem un nivel cât mai ridicat al investiţiilor”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

În domeniul transporturilor, au fost analizate proiectele de infrastructură rutieră, cu accent pe Autostrada Moldovei - A7, precum şi proiectele de modernizare a infrastructurii feroviare.

În ceea ce priveşte Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, discuţiile s-au concentrat pe investiţiile incluse în componenta ”Valul Renovării”, achiziţionarea de vehicule nepoluante de către comunităţile locale şi susţinerea mobilităţii urbane durabile.

La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacşu şi Tanczos Barna, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila-Zoltan, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Întâlnirile de astăzi reprezintă a două rundă de consultări după cele din data de 21 august avute cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului.

Consultările pentru prioritizarea finanţării proiectelor de investiţii vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă şi de investiţii din PNRR, mai anunţă Guvernul.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb