Bolojan, după eşecul învestirii: PNL menţine propunerea unui guvern minoritar bazat pe un pact naţional

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a publicat un mesaj pe Facebook în care a comentat eşecul învestirii Guvernului Veştea şi a anunţat poziţia partidului pentru etapa următoare, conform postării oficiale citate.

Bolojan a apreciat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, construit pe transparenţă, reguli clare şi respect pentru principiile democratice, potrivit aceleiaşi surse. El a catalogat „jocurile de culise şi trădările" drept atitudini care şi-au arătat limitele, adăugând că ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista, conform postării citate.

PNL îşi menţine propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilizeze priorităţile României pentru următoarele şase luni, potrivit aceleiaşi surse. Bolojan a subliniat că PNL este pregătit să contribuie la o soluţie corectă, asumată, transparentă şi construită în interesul real al României, conform aceluiaşi mesaj.