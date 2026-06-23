Bolojan, după eşecul învestirii: PNL menţine propunerea unui guvern minoritar bazat pe un pact naţional

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a publicat un mesaj pe Facebook în care a comentat eşecul învestirii Guvernului Veştea şi a anunţat poziţia partidului pentru etapa următoare, conform postării oficiale citate.
Bolojan a apreciat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, construit pe transparenţă, reguli clare şi respect pentru principiile democratice, potrivit aceleiaşi surse. El a catalogat „jocurile de culise şi trădările" drept atitudini care şi-au arătat limitele, adăugând că ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista, conform postării citate.
PNL îşi menţine propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilizeze priorităţile României pentru următoarele şase luni, potrivit aceleiaşi surse. Bolojan a subliniat că PNL este pregătit să contribuie la o soluţie corectă, asumată, transparentă şi construită în interesul real al României, conform aceluiaşi mesaj.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:49)
a avut un guvern cu puteri depline (plus asumări) și am ajuns unde am ajuns. jocurile de culise și trădările economice ne-au adus în halul în care suntem. dar alții sunt de vina. sistemul, președintele, săracii care nu vor sa muncească.
1.1. Ce puteri depline ? (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 10:05)
Nicușor nu a susținut si PSD a frânat continuu.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 09:09)
singurul care poate face ceva. sa speram ca va ramane in fruntea guvernului cat mai mult.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 10:32)
Cred ca putem miza pe un TVA 23%, CASS 20-22%, impozit pe dividende 16, asta s-a facut... atunci TVA 25%.
Competenta e competenta, ce naiba!
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:44)
Daca mai stai mult pe ajutor social, da, acolo ajungem.