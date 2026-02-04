Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BT Broker de Asigurare îşi extinde reţeaua la nivel naţional prin francize

C.A.
Bănci-Asigurări / 4 februarie, 18:28

BT Broker de Asigurare îşi extinde reţeaua la nivel naţional prin francize

BT Broker de Asigurare demarează o importantă etapă de extindere prin lansarea propriei reţele de francize, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Sursa precizează că primul parteneriat a fost încheiat cu DIASIG VEST, companie din Cluj-Napoca, contract semnat de Directorul General al BT Broker de Asigurare, Valentin Coroiu, şi Diana Borzan, Administrator al DIASIG VEST.

Noua reţea de francize va aduce avantaje directe pentru clienţi, deoarece aceştia vor avea acces la consultanţă şi soluţii personalizate, direct în comunităţile în care trăiesc, precizează compania.

De asemenea, partenerii locali vor beneficia de asocierea cu un brand puternic, suportul Grupului Financiar Banca Transilvania şi acces la un portofoliu diversificat de produse de asigurare.

Conform planului de transformare în broker universal, anunţat în 2025, iniţiativa companiei accelerează extinderea companiei în zone cu potenţial ridicat şi susţine tranziţia companiei de la rolul tradiţional de intermediar către unul integrat, parte a unui ecosistem format din parteneri locali şi soluţii diverse.

Conform planului de transformare în broker universal, anunţat în 2025, reţeaua va contribuii la dezvoltarea pieţei de brokeraj din România, bazată pe parteneriate, accesibilitate şi soluţii integrate, se transmite în comunicatul de presă.

„Mulţumim companiei DIASIG VEST pentru deschidere şi pentru încrederea cu care pornim împreună pe acest drum. Parteneriatul ne ajută să construim un model scalabil, pe care îl vom extinde în întreaga companie, pentru a fi mai aproape de oameni şi de ceea ce au nevoie. Este primul pas către o reţea naţională de francize, formată din parteneri care împărtăşesc aceleaşi valori cu noi şi care pun clienţii pe primul plan. Franciza BT Broker este o direcţie strategică prin care dorim să aducem clienţilor o nouă experienţă şi cât mai multă accesibilitate.”, a declarat Valentin Coroiu.

