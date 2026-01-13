Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate

Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui Rumen Radev de a încerca formarea unui nou guvern, sporind probabilitatea organizării unor alegeri anticipate în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, recent intrat în zona euro, relatează Reuters.

Guvernul de coaliţie condus de premierul Rosen Jeliazkov, susţinut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută, după săptămâni de proteste împotriva corupţiei endemice şi a unui proiect de buget care prevedea majorarea unor taxe, notează Reuters.

În conformitate cu Constituţia, preşedintele bulgar i-a cerut luni oficial lui Jeliazkov să încerce să formeze o nouă coaliţie. Acesta a refuzat însă imediat mandatul, invocând lipsa unui sprijin suficient în parlament pentru constituirea unei majorităţi stabile, potrivit Reuters.

Următorul pas este ca Radev să ofere mandatul celui de-al doilea grup politic ca mărime din legislativ, alianţa reformistă PP-DB. Şi în acest caz, însă, este probabil ca oferta să fie refuzată, conform sursei citate.

În aceste condiţii, preşedintele va încredinţa mandatul unui alt partid, la alegerea sa. Dacă niciuna dintre formaţiuni nu va reuşi să obţină o majoritate parlamentară, Radev va dizolva Adunarea Naţională şi va convoca alegeri anticipate, care ar fi al optulea scrutin organizat în Bulgaria în doar patru ani, subliniază Reuters.

În pofida instabilităţii politice, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform calendarului stabilit. Totuşi, ţara are nevoie de stabilitate pentru a accelera absorbţia fondurilor europene destinate infrastructurii, pentru a stimula investiţiile străine şi pentru a combate corupţia endemică la nivelul statului, mai notează Reuters.

GERB-SDS a câştigat alegerile parlamentare din octombrie 2024, dar a reuşit să preia puterea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri, guvernarea bazându-se pe sprijinul altor partide dintr-un parlament profund fragmentat.