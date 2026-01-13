Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate

T.B.
Internaţional / 13 ianuarie, 09:37

Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate

Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui Rumen Radev de a încerca formarea unui nou guvern, sporind probabilitatea organizării unor alegeri anticipate în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, recent intrat în zona euro, relatează Reuters.

Guvernul de coaliţie condus de premierul Rosen Jeliazkov, susţinut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută, după săptămâni de proteste împotriva corupţiei endemice şi a unui proiect de buget care prevedea majorarea unor taxe, notează Reuters.

În conformitate cu Constituţia, preşedintele bulgar i-a cerut luni oficial lui Jeliazkov să încerce să formeze o nouă coaliţie. Acesta a refuzat însă imediat mandatul, invocând lipsa unui sprijin suficient în parlament pentru constituirea unei majorităţi stabile, potrivit Reuters.

Următorul pas este ca Radev să ofere mandatul celui de-al doilea grup politic ca mărime din legislativ, alianţa reformistă PP-DB. Şi în acest caz, însă, este probabil ca oferta să fie refuzată, conform sursei citate.

În aceste condiţii, preşedintele va încredinţa mandatul unui alt partid, la alegerea sa. Dacă niciuna dintre formaţiuni nu va reuşi să obţină o majoritate parlamentară, Radev va dizolva Adunarea Naţională şi va convoca alegeri anticipate, care ar fi al optulea scrutin organizat în Bulgaria în doar patru ani, subliniază Reuters.

În pofida instabilităţii politice, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform calendarului stabilit. Totuşi, ţara are nevoie de stabilitate pentru a accelera absorbţia fondurilor europene destinate infrastructurii, pentru a stimula investiţiile străine şi pentru a combate corupţia endemică la nivelul statului, mai notează Reuters.

GERB-SDS a câştigat alegerile parlamentare din octombrie 2024, dar a reuşit să preia puterea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri, guvernarea bazându-se pe sprijinul altor partide dintr-un parlament profund fragmentat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3564
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8643
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.3615

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb