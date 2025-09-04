Bulgaria spune că avionul Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat

Leyen, ar fi fost bruiat la sosirea de duminică pe aeroportul din Plovdiv, după ce iniţial autorităţile de la Sofia au sugerat o posibilă interferenţă din partea Rusiei, relatează Politico, care transmite cele ce urmează.
Premierul Rosen Jeliazkov a declarat în parlament că aeronava a suferit doar o întrerupere parţială a semnalului GPS, „de tipul celor observate în mod obişnuit în zonele dens populate”, şi că piloţii nu au raportat probleme de siguranţă. „Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de aşteptare, semnalul fiind în permanenţă bun”, a precizat şeful guvernului.
La rândul său, vicepremierul şi ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a subliniat că „nu există niciun fapt care să susţină afirmaţia de bruiaj al semnalului GPS care să fi afectat avionul”, conform sursei citate.
Incidentul fusese relatat de Financial Times, care scria că aeronava Comisiei ar fi pierdut accesul la GPS şi a fost nevoită să aterizeze folosind hărţi pe hârtie, Bruxelles-ul şi Sofia acuzând iniţial o „ingerinţă flagrantă” a Rusiei.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 16:28)
A fost evident ca Ursula minte cum respira. Ne miram sau sintem doar prosti?
1.1. Financial Times (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 17:02)
are You interested in some English Gangsters? Asa intreba in urma cu 5 ani un jurnalisst FT. Ulterior s a dovedit ca a mintit inclusiv parlamentul german si era la curent cu toate smecheriile.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 17:14)
A fost "bruiat" evident avionul, dar de Dumnezeu. Adica Dumnezeu i-a aratat acestei raufacatoare care a determinat si determina mii de morti in fiecare zi si care se pregateste de mult mai rau, ca stie de faptele ei de infometare a romanilor, stie de jaful la care ii supune pe romani, stie de faptele ei nelegiuite, impotriva creatiei Lui si ca o va pedepsi pe ea si poporul ei.
2.1. Bild face un misto de bruxelles (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 17:22)
Exista multe aplicatii unde se vede traseul de zbor sau comunicatiile si s a observat ca GPS AVEA CALITATE.