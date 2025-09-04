Bulgaria spune că avionul Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat

Leyen, ar fi fost bruiat la sosirea de duminică pe aeroportul din Plovdiv, după ce iniţial autorităţile de la Sofia au sugerat o posibilă interferenţă din partea Rusiei, relatează Politico, care transmite cele ce urmează.

Premierul Rosen Jeliazkov a declarat în parlament că aeronava a suferit doar o întrerupere parţială a semnalului GPS, „de tipul celor observate în mod obişnuit în zonele dens populate”, şi că piloţii nu au raportat probleme de siguranţă. „Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de aşteptare, semnalul fiind în permanenţă bun”, a precizat şeful guvernului.

La rândul său, vicepremierul şi ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a subliniat că „nu există niciun fapt care să susţină afirmaţia de bruiaj al semnalului GPS care să fi afectat avionul”, conform sursei citate.

Incidentul fusese relatat de Financial Times, care scria că aeronava Comisiei ar fi pierdut accesul la GPS şi a fost nevoită să aterizeze folosind hărţi pe hârtie, Bruxelles-ul şi Sofia acuzând iniţial o „ingerinţă flagrantă” a Rusiei.