Bulgaria va construi o nouă bază NATO cu o investiţie de peste 100 milioane euro

Guvernul Bulgariei a anunţat construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi, ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.

Baza va fi amplasată în zona militară Kabile, unde NATO are deja desfăşurat un grup de luptă condus de Italia şi format din aproximativ 1.200 de militari. Noua infrastructură, destinată utilizării comune de către Bulgaria şi NATO, va include baza aeriană Bezmer şi va putea găzdui, la nevoie, o întreagă divizie.

Proiectul, cu o valoare ce depăşeşte 100 de milioane de euro, va fi finanţat parţial de NATO şi, potrivit armatei bulgare, va aduce beneficii economice regiunii prin lucrările de construcţie, întreţinere şi aprovizionare, conform sursei citate.

Noua bază este situată la aproximativ 90 km de Burgas şi la 150 km de baza comună Bulgaria-SUA de la Novo Selo.