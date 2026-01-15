Bursele europene au închis în creştere

Pieţele europene de acţiuni au închis miercuri în creştere, investitorii concentrându-se pe o reuniune programată între oficiali din SUA, Groenlanda şi Danemarca, care vizează viitorul insulei arctice, într-un context geopolitic tot mai tensionat, relatează CNBC.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a încheiat şedinţa cu un avans de aproape 0,2%, atingând un nou maxim istoric, potrivit CNBC, atenţia investitorilor fiind îndreptată către întâlnirea dintre secretarul de stat american Marco Rubio şi reprezentanţi ai Groenlandei şi Danemarcei.

Discuţiile urmează să se axeze pe intenţiile repetate ale preşedintelui SUA, Donald Trump, privind o eventuală „achiziţionare” a teritoriului autonom danez, notează CNBC.

Danemarca şi Groenlanda au reiterat că insula nu este de vânzare, însă Trump a sugerat inclusiv posibilitatea folosirii forţei militare pentru a prelua controlul asupra regiunii bogate în resurse minerale, relatează CNBC.

În plan corporativ, CNBC arată că gigantul energetic BP a avertizat că anticipează ajustări contabile cuprinse între 4 şi 5 miliarde de dolari pentru trimestrul al patrulea din 2025.

Compania a precizat că aceste ajustări sunt legate de diviziile sale de gaze şi energie cu emisii reduse de carbon şi nu vor fi incluse în profitul ajustat calculat pe baza costului de înlocuire, potrivit CNBC.

Totodată, BP a semnalat că rezultatele din tranzacţionarea petrolului vor fi mai slabe faţă de trimestrul al treilea, însă acţiunile companiei listate la Londra au închis în creştere cu aproape 1,2%, conform CNBC.

Acţiunile grupului minier Fresnillo, cel mai mare producător de argint din lume, au atins un maxim istoric la începutul şedinţei, după ce preţul spot al argintului a depăşit pragul de 90 de dolari uncia, pentru prima dată, scrie CNBC.

Titlurile au pierdut însă din câştiguri pe parcursul zilei şi au închis în scădere cu 0,4%, mai precizează CNBC.

La nivel sectorial, companiile miniere au înregistrat evoluţii pozitive pe fondul creşterii preţurilor la aur, argint şi cupru, indicele Stoxx Basic Resources închizând cu un avans de 1,5%, potrivit CNBC.

Printre performerii zilei s-a numărat Glencore, ale cărei acţiuni au crescut cu aproape 3%, atingând un nou maxim al ultimelor 52 de săptămâni, după ce compania a confirmat reluarea discuţiilor cu Rio Tinto privind o posibilă mega-fuziune, relatează CNBC.

În schimb, acţiunile din sectorul apărării au închis în scădere, după un debut pozitiv, indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense pierzând aproximativ 1,5%, notează CNBC.

Scăderea a fost alimentată de tensiunile legate de Groenlanda, de protestele violente din Iran şi de reacţiile internaţionale după înlăturarea de la putere a fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, conform CNBC.

Tot miercuri, CNBC informează că producătorul ceh de muniţie Czechoslovak Group a anunţat intenţia de a se lista la bursa din Amsterdam în următoarele săptămâni, la o evaluare potenţială de circa 30 de miliarde de euro.

Compania mizează pe un superciclu al cheltuielilor pentru apărare în Europa, iar angajamentele iniţiale din partea unor investitori precum BlackRock şi Artisan Partners se ridică deja la aproximativ 900 de milioane de euro, potrivit CNBC.

Pe piaţa obligaţiunilor, randamentele titlurilor de stat britanice pe 10 ani au coborât la cel mai scăzut nivel din decembrie 2024, ajungând la aproximativ 4,34%, reflectând o cerere mai mare pentru active considerate sigure, relatează CNBC.